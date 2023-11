TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + HYPOALLERGENIC -kuivaruoka on täysrehu ja erikoisruokavalio koirille struviittikivien liuottamiseen ja struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen virtsaa happamoivien ominaisuuksien, alhaisen magnesiumpitoisuuden ja rajoitetun valkuaispitoisuuden avulla. Valkuaisaineet ovat korkealaatuisia. Se on suunniteltu ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentämiseen valikoitujen hydrolysoidun valkuaisen sekä valikoitujen hiilihydraattien lähteiden avulla. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä MULTIFUNCTION URINARY S/O + HYPOALLERGENIC -kuivaruokaa 5–12 viikkoa struviittikivien liuottamiseen ja arvioi tilanne sitten uudelleen intoleranssioireiden kehittymisen perusteella, ja enintään 6 kuukauden ajan struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen.

