Urinary S/O + Hypoallergenic Small Dog

ROYAL CANIN ® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC SMALL DOGS -kuivaruoka on koirille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on struviittikivien liuottaminen, struviittikivien uusiutumisen ehkäiseminen ja ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentäminen. Virtsan alikyllästystä tai metastabiiliutta edistäviä ominaisuuksia struviitin osalta ja/tai virtsaa happamoivia ominaisuuksia. Hydrolysoidun valkuaisen lähteet ja valikoidut hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä tätä täysrehua 5–12 viikkoa struviittikivien liuottamiseen ja aluksi enintään 6 kuukautta struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen. Käytä tätä täysrehua 3–8 viikkoa ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentämiseen. Jos yliherkkyyden oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää aluksi enintään vuoden ajan.