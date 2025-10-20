TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® URINARY S/O -kuivaruoka on täysrehu ja erityisruokavalio koirille struviittikivien liuottamiseen ja struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen. Virtsan alikyllästystä tai metastabiiliutta edistäviä ominaisuuksia struviitin osalta ja/tai Virtsaa happamoivia ominaisuuksia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä URINARY S/O -kuivaruokaa 5-12 viikkoa struviittikivien liuottamiseen ja aluksi enintään 6 kuukauden ajan struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen.
EDUT
Struviittikivien liuotus
Auttaa liuottamaan kaikkia struviittikivien tyyppejä.
Matala RSS-Arvo
Auttaa alentamaan struviitti- ja kalsiumoksalaattikiteitä muodostavien ionien pitoisuutta virtsassa.
Virtsan laimeneminen
Virtsan laimeneminen ennaltaehkäisee struviitti- ja kalsiumoksalaattikivien muodostumista.
Alhainen määrä magnesiumia
Vähän magnesiumia, joka on struviittikivien luonnollinen ainesosa.
RAVINTOTIEDOT
|Ainoastaan kuivaruoka
|Yhdistelmäruokinta: kuivaruoka + säilykeruoka
|Ainoastaan kuivaruoka
|Yhdistelmäruokinta: kuivaruoka + säilykeruoka
|Ainoastaan kuivaruoka
|Yhdistelmäruokinta: kuivaruoka + säilykeruoka
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|2
|54g
|28g + 1 pouch
|48g
|21g + 1 pouch
|41g
|15g + 1 pouch
|5
|108g
|81g + 1 pouch
|95g
|69g + 1 pouch
|82g
|56g + 1 pouch
|10
|181g
|155g + 1 pouch
|159g
|163g + 1 pouch
|138g
|111g + 1 pouch
|15
|245g
|219g + 1 pouch
|216g
|190g + 1 pouch
|187g
|160g + 1 pouch
|20
|305g
|278g + 1 pouch
|268g
|242g + 1 pouch
|232g
|205g + 1 pouch