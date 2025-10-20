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Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O
Urinary S/O

Urinary S/O

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille.

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Saatavilla olevat koot

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

13 kgkg 13

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® URINARY S/O -kuivaruoka on täysrehu ja erityisruokavalio koirille struviittikivien liuottamiseen ja struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen. Virtsan alikyllästystä tai metastabiiliutta edistäviä ominaisuuksia struviitin osalta ja/tai Virtsaa happamoivia ominaisuuksia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä URINARY S/O -kuivaruokaa 5-12 viikkoa struviittikivien liuottamiseen ja aluksi enintään 6 kuukauden ajan struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen.

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EDUT

Struviittikivien liuotus

Auttaa liuottamaan kaikkia struviittikivien tyyppejä.

Matala RSS-Arvo

Auttaa alentamaan struviitti- ja kalsiumoksalaattikiteitä muodostavien ionien pitoisuutta virtsassa.

Virtsan laimeneminen

Virtsan laimeneminen ennaltaehkäisee struviitti- ja kalsiumoksalaattikivien muodostumista.

Alhainen määrä magnesiumia

Vähän magnesiumia, joka on struviittikivien luonnollinen ainesosa.

RAVINTOTIEDOT