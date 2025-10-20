TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® URINARY S/O MODERATE CALORIE -kuivaruoka on täysrehu ja erityisruokavalio koirille struviittikivien liuottamiseen ja struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen. Virtsan alikyllästystä tai metastabiiliutta edistäviä ominaisuuksia struviitin osalta ja/tai Virtsaa happamoivia ominaisuuksia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä URINARY S/O MODERATE CALORIE -kuivaruokaa 5-12 viikkoa struviittikivien liuottamiseen ja aluksi enintään 6 kuukauden ajan struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen.
EDUT
Struviittikivien liuotus
Auttaa liuottamaan kaikkia struviittikivien tyyppejä.
Kohtuullinen kaloripitoisuus
Kohtuullinen kaloripitoisuus auttaa säilyttämään ihannepainon.
Virtsan laimeneminen
Virtsan laimeneminen ennaltaehkäisee struviitti- ja kalsiumoksalaattikivien muodostumista.
MATALA RSS-ARVO
Auttaa alentamaan kiteitä muodostavien ionien pitoisuutta virtsassa.
RAVINTOTIEDOT
|Koiran paino (kg)
|Normaali
|Ylipainoinen
|Gramma
|Gramma
|2 kg
|49 g
|41 g
|4 kg
|82 g
|69 g
|6 kg
|111 g
|93 g
|8 kg
|137 g
|116 g
|10 kg
|163 g
|137 g
|15 kg
|220 g
|186 g
|20 kg
|273 g
|230 g
|25 kg
|323 g
|272 g
|30 kg
|370 g
|312 g
|35 kg
|416 g
|350 g
|40 kg
|460 g
|387 g
|45 kg
|502 g
|423 g
|50 kg
|543 g
|458 g
|55 kg
|584 g
|492 g
|60 kg
|623 g
|525 g
|65 kg
|662 g
|557 g
|70 kg
|699 g
|589 g