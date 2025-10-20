TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG -kuivaruoka on täysrehu ja erityisruokavalio koirille struviittikivien liuottamiseen ja struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen. Virtsan alikyllästystä tai metastabiiliutta edistäviä ominaisuuksia struviitin osalta ja/tai Virtsaa happamoivia ominaisuuksia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä URINARY S/O SMALL DOG -kuivaruokaa 5-12 viikkoa struviittikivien liuottamiseen ja aluksi enintään 6 kuukauden ajan struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen.
EDUT
Struviittikivien liuottaminen
Auttaa liuottamaan struviittikiviä.
Matala RSS-arvo
Auttaa pienentämään struviitti- ja kalsiumoksalaattikiteiden muodostumiseen osallistuvien ionien pitoisuutta virtsassa.
Hammaskiven ehkäisy
Kliinisesti todistettu vähentävän tehokkaasti hammaskiven muodostumista.
Virtsan laimeneminen
Laimeassa virtsassa struviitti- ja kalsiumoksalaattivirtsakivien muodostuminen on epätodennäköisempää.
RAVINTOTIEDOT
|Paino (kg)
|Hoikka
|Normaali
|Ylipainoinen
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|55
|48
|42
|2.5
|65
|57
|49
|3
|74
|65
|56
|3.5
|83
|73
|63
|4
|92
|81
|70
|5
|109
|96
|83
|6
|125
|110
|95
|7
|140
|123
|106
|8
|155
|136
|117
|9
|169
|149
|128
|10
|183
|161
|139