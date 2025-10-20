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Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog
Urinary S/O Small Dog

Urinary S/O Small Dog

Kuivaruoat koiralle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille koirille.

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Saatavilla olevat koot

1.5 kgkg 1.5

4 kgkg 4

8 kgkg 8

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG -kuivaruoka on täysrehu ja erityisruokavalio koirille struviittikivien liuottamiseen ja struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen. Virtsan alikyllästystä tai metastabiiliutta edistäviä ominaisuuksia struviitin osalta ja/tai Virtsaa happamoivia ominaisuuksia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä URINARY S/O SMALL DOG -kuivaruokaa 5-12 viikkoa struviittikivien liuottamiseen ja aluksi enintään 6 kuukauden ajan struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen.

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EDUT

Struviittikivien liuottaminen

Auttaa liuottamaan struviittikiviä.

Matala RSS-arvo

Auttaa pienentämään struviitti- ja kalsiumoksalaattikiteiden muodostumiseen osallistuvien ionien pitoisuutta virtsassa.

Hammaskiven ehkäisy

Kliinisesti todistettu vähentävän tehokkaasti hammaskiven muodostumista.

Virtsan laimeneminen

Laimeassa virtsassa struviitti- ja kalsiumoksalaattivirtsakivien muodostuminen on epätodennäköisempää.

RAVINTOTIEDOT