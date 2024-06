Mikä on koiran penikkatauti?

Koirien penikkatauti on vakava virussairaus, joka voi aiheuttaa koiranpennulle tai koiralle pahan yskän ja ripulin.

Joissain tapauksissa koirille voi kehittyä hengenvaarallinen keuhkokuume tai ne voivat jopa halvaantua.

Mitkä ovat koiran penikkataudin oireet?

Pennulla tai koiralla, jolla on koiran penikkatauti, ilmenee useita erilaisia oireita.

Koiran penikkatauti voi ilmetä monin tavoin, mikä tekee diagnosoinnista usein hankalaa. Yleensä oireina voivat olla seuraavat:

korkea kuume

ripuli ja ruoansulatusongelmat

äkillinen oksentelu

uneliaisuus

alakuloisuus

ruokahaluttomuus

aivastelu, yskiminen ja hengitystieongelmat

silmä-, iho- tai hermostolliset ongelmat.

Mikä aiheuttaa koiran penikkatautia?

Koirien penikkatauti tarttuu koirasta toiseen aivastelun ja yskimisen kautta tai suorasta virtsa-, veri- tai sylkikontaktista. Se voi tarttua myös yhteiskäytössä olevista vesi- tai ruokakulhoista.

Voiko koirani rokottaa penikkatautia vastaan?

Koiran penikkatauti voidaan estää rokottamalla, joten on hyvin tärkeää varmistaa, että koiranpentu saa oikeat rokotteet oikeassa iässä.

Useimmissa tapauksissa pennun rokotusohjelma aloitetaan yleensä 6–8 viikon iässä. Rokote penikkatautia vastaan annetaan yleensä 7–9 viikon ikäiselle koiralle ja tehosterokote 11–13 viikon ikäiselle koiralle.

Mistä tiedän, tarvitseeko pentuni rokotteen?

Jotkut rokotukset ovat pakollisia, kun taas toiset ovat suositeltavia sen mukaan, millainen riski koiranpennullasi on sen elämäntyylin ja ympäristön mukaan. Koiran penikkatautirokote on pakollinen, joten pennulle annetaan tämä rokote ohjelman mukaisesti.

Suojaako rokotus aina koiraani koiran penikkataudilta?

Pentusi tarvitsee tehosterokotteen 15 kuukauden iässä ja sen jälkeen vuosittain, jotta sen rokotesuoja sairautta vastaan voidaan varmistaa.

Keskustele eläinlääkärin kanssa, sillä hän osaa auttaa sinua valitsemaan pennun tarpeisiin parhaiten sopivan rokotusohjelman sen mukaan, missä ja miten pentu viettää aikaansa.

Mitä teen, jos pentuni näyttää saaneen penikkataudin?

Koiran penikkataudin oireet, kuten ripuli ja joskus verinen ripuli, saattavat olla merkki muista sairauksista. Nämä voivat olla myös koirien parvoviruksen oire, ja se on usein hengenvaarallinen koiranpennuille ja koirille. Tarkkaile oireita ja sitä, miten ne vaikuttavat koiran normaaliin käytökseen.

Jos koiralla on ripuli mutta se käyttäytyy normaalisti, ensimmäiseksi tulee tarkistaa, mitä koira on syönyt. Pennut ovat hyvin uteliaita ja niillä on tapana syödä sellaista mitä ei pitäisi, joten pidä koiranpentuasi silmällä.

Jos koiralla on muita koiran penikkataudin oireita, ota heti yhteyttä eläinlääkäriin. Lääkäri tekee pennulle useita biokemiallisia kokeita ja virtsa-analyysejä. Hän määrittää tulosten perusteella, onko pentu saanut tartunnan, ja suosittelee parasta toimintatapaa.

Eläinlääkärin kanssa sovitun rokotusohjelman mukaisten rokotusten antaminen koiranpennulle on erittäin tärkeää. Varmista, että otat eläinlääkäriin yhteyttä mahdollisimman pian, kun olet tuonut koiranpennun kotiin, jotta voit varmistaa, että se saa oikeat rokotukset oikeaan aikaan ja pysyy terveenä.

Jos sinulla on kysyttävää penikkataudista, keskustele eläinlääkärin kanssa. Hän antaa neuvoja taudista sekä sen ennaltaehkäisystä ja hoidosta.