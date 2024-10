Kun koirasi on tiineenä, sinun on huolehdittava monista asioista ennen tuota suurta päivää. Näin voit luottaa siihen, että koirasi sekä sen pennut ovat niin terveitä kuin mahdollista.

Vaikka haluaisitkin koirasi synnyttävän kotona, on tärkeää, että voit tarvittaessa soittaa eläinlääkärille ja pyytää apua. Eläinlääkärin asiantuntemus on korvaamatonta. Lisäksi lääkäri osaa auttaa sinua varmistamaan, että kaikki pennut syntyvät turvallisesti.

Kotona sinun täytyy varata tietty alue koirasi synnytystä varten. Tämä alue on valmisteltava asianmukaisesti, jotta emolla on stressitöntä ja mukavaa olla ja jotta pennut saavat elämälleen parhaan mahdollisen alun. Tässä muutamia asioita, jotka on pidettävä mielessä.

Synnytyslaatikko koirallesi

Laatikon on oltava ei-huokoista materiaalia, se on voitava puhdistaa helposti ja sen on oltava sopivan kokoinen koirallesi ja sen pentueelle. Peitä laatikon pohja materiaaleilla, jotka pitävät laatikon lämpimänä ja jotka voidaan poistaa helposti puhdistusta varten. Pyyhkeet, lakanat tai sanomalehdet sopivat tarkoitukseen hyvin.

Kotisynnytyksen tärkeät tekijät: lämpö, kosteus ja ilma.

Vastasyntyneiden koiranpentujen ruumiinlämpö voi laskea nopeasti, ja ne kärsivät herkästi nestehukasta. On siksi erittäin tärkeää pitää synnytysalueen lämpötila ja ilmankosteus sopivina. Kun narttu on pentulaatikossa pentujensa kanssa, pennut saavat tarvitsemansa lämmön emolta, eikä ylimääräistä lämmönlähdettä yleensä tarvita niin kauan kuin narttu on paikalla ja pentulaatikko on sijoitettuna normaalissa huoneenlämmössä, eli noin 21-23 asteen lämpötilassa. Kun narttu ei ole pentujen kanssa, niille on tarjottava lämpöä vaihtoehtoisesta lämmönlähteestä, esimerkiksi lämpölampun avulla. Pohjoismaiden olosuhteissa ilmankosteutta ei yleensä tarvitse säätää.

Pennun neljän ensimmäisen elinpäivän aikana sen ympäristön lämpötilan on oltava 29,5–32 °C. Tämä tapahtuu luonnollisesti nartun kehonlämmön kautta, kun se on pentujen kanssa ja ne ovat sisätiloissa normaalissa huonelämpötilassa. Kun narttu ei ole pentujen kanssa, ympäristön lämpötila on varmistettava esimerkiksi lämpölampun avulla. Neljän ensimmäisen päivän jälkeen lämpölampun tai muun vaihtoehtoisen lämmönlähteen lämpötilaa voidaan laskea vähitellen noin 26,7 °C:een seitsemännestä kymmenenteen päivään mennessä. Pentujen neljännen elinviikon loppuun mennessä lämpötilaa voidaan laskea uudelleen 22,2 °C:een. Synnytyslaatikon on oltava hyvin ilmastoidussa tilassa, joka ei ole liian vetoinen tai tunkkainen.

Huolehdi koirasi kotisynnytyksen hygieniasta

Synnytysalueen hygieniasta on huolehdittava tunnollisesti. Alueelle menevien ihmisten määrää on rajoitettava, ja alue on desinfioitava ja puhdistettava usein. Huolehdi henkilökohtaisesta hygieniastasi ennen kuin menet alueelle. Ennen kuin esittelet synnytysalueen koirallesi, puhdista koira mahdollisimman tarkasti loisista ja bakteereista pesemällä tai harjaamalla.

Esittele synnytysalue koirallesi

Ala totuttaa narttua synnytyspaikkaan ja pesälaatikkoon 1–2 viikkoa ennen laskettua aikaa varmistaaksesi, että se voi synnyttää tyytyväisenä ja rentoutuneena. Älä päästä muita täysikasvuisia eläimiä nartun luokse tai synnytysalueelle infektioiden välttämiseksi ja varmista, että sillä on pesässä mukavat oltavat.