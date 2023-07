Parhaat vinkit rauhalliseen yhteiseloon

Anna niiden määrittää hierarkiansa: anna niiden määrittää oma dynamiikkansa ja aseta dominoiva koira etusijalle. Koirat ovat laumaeläimiä, ja niillä on oltava selkeästi määritetyt asemansa ryhmässä.

Kiinnitä huomiota ruoka-aikoihin: koirien tappelut ilmenevät yleensä ruoka-aikaan, sillä niiden välillä on kilpailua. Aseta tällöin dominoiva koira etusijalle. Voi olla kannattavaa jopa määrittää niille omat ruokailualueensa.

Uuden pennun esitteleminen nykyisille kissoille

Jos nykyinen kissasi on jo tutustunut koiriin ja pitää niistä, tämä prosessi on paljon helpompi. On kuitenkin asioita, joilla voit tehdä prosessista sujuvamman:

Pidä tilanne rauhallisena ja hallittuna: Pidä koirasi hihnassa ja rauhallisena, kun esittelet ne ensimmäistä kertaa. Muista palkita koirasi siitä, että se pysyy rauhallisena.

Anna runsaasti tilaa: varmista, että kissaa ei ahdisteta nurkkaan ja valitse huone, jossa se tuntee olonsa mukavaksi ja voi tarvittaessa piiloutua ja jossa on mieluiten sellaisia paikkoja, jotka ovat koiran yläpuolella.

Anna niille aikaa: älä yritä pakottaa kissaa kontaktiin uuden koiran kanssa, vaan anna sen lähestyä omassa tahdissaan.

Uusien lemmikkien esittely vanhoille vie aikaa, eikä suhde ole välttämättä heti helppo. Kysymällä kuitenkin uuden koirasi temperamentista ja kokemuksista ennen sen tuomista kotiin ja kunnioittamalla sekä uuden koiran että jo omistamiesi lemmikkien tarpeita voit lopulta ymmärtää, miten ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja rakentaa niiden välille onnistuneen ja rauhaisan suhteen.