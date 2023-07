Onko kotisi ympäristö turvallinen kissalle tai koiralle?

Ei ole olemassa yhtä ainoaa ympäristöä, joka sopisi koiralle parhaiten. Sinulla saattaa olla lapsia tai lemmikkejä, jotka pitää ottaa huomioon. Saatat asua kaupungissa tai maaseudulla, asunnossa tai talossa. Lemmikin turvallisuus on tärkeintä missä tahansa ympäristössä.

Erityisesti pennut ovat hyvin vastaanottavaisia ympäristöllensä, ja negatiivisilla kokemuksilla on pysyvä vaikutus. Kaupunkiympäristöissä eläminen on nykyisin yleistä, ja sen mukana tulevat monet toistuvat ja usein voimakkaat visuaaliset ja auditiiviset ärsykkeet. On erittäin tärkeää, että pentu ei yhdistä sen elinympäristöä pelkoon tai muihin epämiellyttäviin tunteisiin.

Kaupunkielämästä ei virikkeitä puutu, mutta pennulle se voi helposti tuntua ylivoimaiselta. Anna pennulle aikaa pikku hiljaa tutustua ympäristöönsä ja tilanteisiin, joita se joutuu jatkossa kohtaamaan: autot, liukuportaat, hissit, junat, raitiovaunut tai bussit ovat näistä muutamia esimerkkejä.

Pennun on myös opittava viettämään aikaa yksin kotona pikkuhiljaa pidempiäkin aikoja ilman, että se on peloissaan, tuhoaa paikkoja tai ääntelee.

Huomioon on otettava ainakin

näkyvillä olevat sähköjohdot

paikat, joihin pentu voi jäädä kiinni tai josta se voi pudota (esim. ikkunat, parveke tai portaat)

pennun ulottuvilla olevat terävät työkalut tai myrkylliset aineet, kuten pesuaineet, sähkötupakan täyttönesteet, kodin lääkkeet, kemikaaliset lannoitteet tai rikkaruoho- ja hyönteismyrkyt

pihan aukot ja kolot, joiden kautta pentu voi karata, sekä myrkylliset kasvit.

Myrkyllisiin kasveihin kuuluvat muun muassa fiikukset, syklaamit, orjanlaakeri, misteli, köynnösvehkat, aaloet, narsissit, hyasintit, kurjenmiekat, atsalea, alppiruusu, oleanteri ja hajuherne.

Koiran hankkiminen voi johtaa palkitsevaan ja pitkäikäiseen suhteeseen, ja kotisi ja elämäntapojesi sovittaminen yhteen uuden koiran terveys- ja turvallisuustarpeiden kanssa on alku onnistuneelle ja onnelliselle yhteiselämälle.