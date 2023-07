Vaikka pentu voi olla jännittävä ja haastava uusi perheenjäsen, myös täysikasvuisen koiran hankkiminen voi olla äärimmäisen palkitseva kokemus, ja monille se on sopivampi vaihtoehto, jota he eivät ehkä ole aiemmin tulleet ajatelleeksi.

Täysikasvuisen koiran hankkiminen

Täysikasvuisen koiran hankkimisessa ei ole samanlaista söpöystekijää kuin pennun hankkimisessa, mutta se voi osoittautua helppohoitoisemmaksi. Koiralla, joka on saanut toisen mahdollisuuden, on usein rajaton kyky rakastaa, ja se on jo ohittanut akuutin koulutusvaiheen, joka voi olla hyvin haastava pennuilla.

Ennen täysikasvuisen koiran hankkimista

Täysikasvuiselle koiralle on todennäköisesti opetettu jo perusasiat, mutta tämä ei kuitenkaan ole itsestään selvää ja tulisi varmistaa löytöeläinkeskuksesta.

Sama pätee sisäsiistiyskoulutukseen, vaikka täysikasvuisen koiran virtsarakonhallinta onkin todennäköisesti paljon luotettavampi kuin pennulla.

Täysikasvuisen koiran luonne on jo selvillä, joten saat paremman käsityksen siitä, miten se sopii perheeseesi.

Täysikasvuisen koiran koko on jo nähtävissä.

Täysikasvuisen koiran energiataso on todennäköisesti matalampi kuin pennun. Se ei tarkoita, että sen energiataso olisi matala, vaan että pentuvaiheen yliaktiivisuus on ehkä mennyt ohi – tosin tämä voi vaihdella rodun mukaan.

Täysikasvuisen koiran hankkimisen haasteet

Jos täysikasvuinen koira tarvitsee uuden kodin, se tarkoittaa todennäköisesti, että sillä on traumaattinen menneisyys, mistä voi seurata haastavaa käyttäytymistä.

Huonot tavat voivat olla pinttyneitä ja vaikeita muuttaa.

Jos koiraa ei ole opetettu sisäsiistiksi, se voi olla hyvin vaikeaa myöhemmällä iällä.

Uusien asioiden, kuten lasten, kissojen tai jopa pölynimurin, esitteleminen voi olla erittäin traumaattista, jos koira ei ole tottunut niihin.

Ikään voi liittyä terveysongelmia, etenkin, jos koirasta ei ole huolehdittu asianmukaisesti, ja niitä voi olla kallista hoitaa. Esimerkiksi: lihavuus, diabetes, näkö- tai kuulohäiriöt ja hammasongelmat.

Täysikasvuisia koiria voi olla vaikeampi tutustuttaa kotisi nykyisiin koiriin kuin pentuja.

Ennen kuin tuot täysikasvuisen koiran kotiin

Kysy koiran ikää

Selvitä, millainen sen elämä on ollut

Kysy, millainen se on luonteeltaan

Kysy, onko se rauhallinen muiden koirien lähellä

Kysy, onko se tyytyväinen lasten lähellä

Kysy, tekeekö jokin tietty asia siitä ahdistuneen, pelokkaan tai aggressiivisen

Kysy, onko koiralla terveyteen tai hampaisiin liittyviä ongelmia, ovatko sen rokotukset ajan tasalla ja onko sen terveydellisessä taustassa mitään, mistä sinun pitäisi tietää.

Selvitä, voitko viettää aikaa koiran kanssa ennen sen hankkimista

Selvitä, voitko viedä sen ulos kävelylle muutaman kerran hihnan kanssa ja ilman

Selvitä, voitko viedä sen autoon nähdäksesi, miten se reagoi

Kysymällä näitä kysymyksiä saat paremman käsityksen koirastasi ja sen taustasta, jolloin voit tukea sitä sen tarpeissa ja antaa sille onnellisen ja turvallisen ympäristön elämiseen. Lisäksi valmistelet tällä tavoin itseäsi sen tarpeisiin.