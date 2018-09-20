​תסמינים של בעיות עיכול אצל חתולים

כאשר מדובר בבעיות עיכול, חתולים יכולים לסבול מבעיות מרובות הנגרמות מסיבות שונות – לכן, מומלץ שתדעו לזהות את הסימנים לבעיות עיכול.

החתולים מתקשים לאכול או לבלוע

אם לחתולים יש חסימה כלשהי בוושט (כגון כדור שיער), או ששרירי הוושט או הקיבה שלהם לא מתפקדים כראוי, ייתכן שתבחינו שהם מתקשים לאכול או לבלוע.

אתם תבחינו שהם מסרבים לאכול - כי זה עלול לכאוב להם - וכשהם אוכלים, זה עלול להיות קשה או כרוך במאמץ. החתולים עשויים 'להעלות גירה' - מצב בו האוכל עולה בוושט באופן בלתי רצוני, בדרך כלל אחרי שאכל, ללא כל אזהרה. הם עשויים להשתעל, בעקבות מזון לא מעוכל שנשאר בוושט.

החתולים מקיאים או שיש להם כדורי שיער

הקאה מדי פעם היא לא דבר חריג אצל חתולים, במיוחד אם הם אכלו משהו שהגוף שלהם מזהה כמזיק. הקאות תכופות, פעמיים בחודש או יותר, עשויות להוות אינדיקציה לבעיה חמורה יותר, כגון זיהום, מחלה דלקתית או כיב. עם זאת, חתולים מקיאים בגלל מגוון רחב של סיבות. כאשר החתולים מקיאים, עולה להם בוושט מזון שעוכל חלקית בקיבה או מרה, לעתים קרובות די הרבה זמן לאחר האכילה. הדבר שונה מהעלאת גירה, שהיא תגובה פסיבית ומיידית יותר.

אם העלאת הגירה כוללת גוש שיער קומפקטי וסבוך, ייתכן שהחתולים סובלים מכדורי שיער. כדורי שיער נוצרים כאשר שיער עודף שנבלע במהלך פעולת הטיפוח העצמית של החתולים נדבק זה לזה ונשאר בדרכי העיכול. בדרך כלל, החתולים מעכלים ומפרישים בצואה את השערות הללו, אך אם יש כמות גדולה מדי, הגוף שלהם לא מסוגל לעשות זאת, ואז נוצרים כדורי שיער. לחתולים ארוכי שיער יש נטייה רבה יותר לתופעה זו, אך הבעיה רווחת במיוחד בקרב חתולי בית, כיוון שהם מבלים זמן רב יותר בטיפוח עצמי מאשר חתולי חצר. אצל חתולים מסוימים לא ייווצר כדור שיער מלא, אבל יהיה שיער בקיא שלהם.