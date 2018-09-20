אילו מאכלים רעילים לחתולים שלנו

הפיזיולוגיה של החתולים שלנו הופכת אותם רגישים במיוחד לתרכובות וחומרים כימיים מסוימים. החתולים לא יוכלו להוציא חומרים אלו אל מחוץ למערכת העיכול שלהם והם עלולים לגרום להם לחלות, או במקרים מסוימים, אפילו למוות. חשוב שנכיר אילו מאכלים רעילים וחומרים אחרים עלינו להרחיק מהחתולים שלנו, כדי שנוכל להגן עליהם ממחלות או ממצוקה.

זו אינה רשימה מקיפה, ולכן עלינו להקפיד להרחיק מהחתולים שלנו כל דבר שאיננו בטוחים בו. חשוב שלא נאכיל את החתולים שלנו בשום מזון אחר מלבד המזון הרגיל המיועד להם, אלא אם קיבלנו הוראות אחרות מן הווטרינר המטפל.

תרופות וחומרים כימיים שהם רעילים לחתולים שלנו

החתולים שלנו יגיבו באופן שלילי לתרכובות ספציפיות הקיימות במוצרים ביתיים ובתרופות, כמו פרצטמול (אקמול/דקסמול לצורותיו), אספירין ואיבופרופן; תכשירי חיטוי פנוליים - כמו אלו המשמשים בדרך כלל לניקוי שירותים - וחומרים ממיסים כמו ספירט לבן; פרמתרין, שנמצא בחלק מחומרי ההדברה, ואתילן גליקול (מונע קפיאה); עלינו להקפיד להרחיק מוצרים כגון אלה מהחתולים שלנו ולאחסן אותם במקומות אליהם לא יוכלו להגיע בקלות.

צמחים שהם רעילים עבור החתולים שלנו

פעמים רבות, ימנעו החתולים שלנו מלאכול דברים העשויים לגרום להם לחלות. חתולים רגישים מאוד לטעמים מרים, ולמרבית החומרים הרעילים עבורם, יש טעם מריר. עם זאת, הרעלות של שושן צחור וצמחים אחרים הן נפוצות מאוד בקרב חתולים.

ליתר זהירות, מומלץ להימנע מגידול צמחים מסוימים הרעילים לחתולים שלנו או הכנסתם הביתה. צמחים אלה כוללים, בין היתר:

דבקון, צינית, קיסוס וחלבלוב

רקפת, ויסטריה ורודודנדרון

אפונה ריחנית, עגבניות וחבצלות (שושן צחור)

מזונות רעילים שעלינו למנוע מהחתולים שלנו

בבתינו מצויים מזונות שהם רעילים לחתולים שלנו באופן דומה לחומרים הכימיים, , עם תסמינים הנעים בין מחלה ועד נזק חמור לאיברים.

בדומה לכלבים, גם חתולים רגישים לשוקולד - הרעיל עבורם בשל העובדה שהוא מכיל תאוברומין. ככל שהשוקולד כהה יותר, תכולת התאוברומין גבוהה יותר. בהתאם לכמות ולסוג השוקולד, החתולים שלנו עלולים לסבול הפרעות בקצב הלב, רעידות, פרכוסים ואף מוות.

בצל ושום גורמים לבעיות בגופם של החתולים שלנו, כי הם עשויים לעודד פירוק של תאי הדם האדומים ולהוביל לאנמיה. הם גם עשויים לגרום להם בעיות במערכת העיכול, וכתוצאה מכך לשלשולים. ענבים וצימוקים רעילים באופן דומה, ועלולים בסופו של דבר לגרום לכשל כלייתי. סימני האזהרה המוקדמים אצל חתולים הם הקאות והיפראקטיביות.

למרות שחלבונים הם חלק חיוני בתזונתם של החתולים שלנו, סוגים מסוימים של חלבונים עלולים להזיק לבריאותם. ביצים לא מבושלות מעמידות את החתולים שלנו בסיכון להרעלת מזון, ועשויות להפריע בספיגת ויטמין B (ביוטין) בשל נוכחותו של חלבון בשם אבידין בביצים. אם החתולים שלנו אוכלים כמויות גדולות של כבד, הם עלולים לסבול מהרעלת ויטמין A, שיכולה להשפיע על העצמות ולהוביל לאוסטאופורוזיס.

חשוב שנימנע מלתת לחתולים שלנו שאריות מזון מהשולחן או מהאוכל שלנו; הדבר מעודד התנהגות חנפנית, עלול לתרום לעלייתם במשקל, ולפגוע במערכת העיכול שלהם. מזון שומני או מטוגן עשוי להיות עשיר מדי לחתולים שלנו ולהביא לכדי שלשולים. אסור לתת לחתולים אלכוהול וקפאין, מכיוון שההשפעות שבני האדם חשים בתגובה לחומרים אלו, תגברנה עשרות מונים אצל חתולים בשל גופם הקטן, והם עלולים לסבול נזק בריאותי חמור.

למרות הדימוי הנפוץ של חתולים השותים מצלחת חלב, לאחר הגמילה, החתולים שלנו הופכים פחות סבילים ללקטוז ומוצרי חלב, העלולים לגרום להם לבעיות עיכול וחוסר נוחות.

>בכל מקרה בו נחשוב כי החתולים שלנו אכלו דבר מה רעיל, חשוב שניוועץ בווטרינר, שיוכל לייעץ על הטיפול הטוב ביותר. חשוב שננקוט אמצעי מניעה באמצעות הרחקת חומרים, מוצרים, מזונות או צמחים רעילים מחיות המחמד שלנו.



