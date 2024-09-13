איסוף גור החתולים והשבוע הראשון שלכם איתו
מה שתצטרכו לדעת כדי לטפל בגור החתולים שלכם
יש הרבה דברים שצריך להביא בחשבון כשמדובר בהכנסת גור חתולים חדש הביתה. עליכם להיות מוכנים לגמרי לפני שאתם אוספים אותו ולדעת איך להתמודד עם היום הראשון והלילה הראשון אתכם, כולל המזון המתאים לו.
במהלך השבוע הראשון, כדאי להתחיל בפיתוח שגרה וגם לקחת אותו לווטרינר ולהתחיל בסוציאליזציה. בנוסף, חשוב לדעת איך לבצע את ההיכרות בין גור החתולים לבין חברים, בני משפחה, ילדים וחיות מחמד אחרות. חשוב גם לדעת איך להתמודד עם ההרפתקאות הראשונות שלו בחוץ אחרי שהוא מחוסן.
האם אתם מוכנים לאסוף את גור החתולים שלכם?
חשוב להיות מוכנים לגמרי לפני שאוספים את גור החתולים. ודאו שהכנתם את הבית לקראת גור החתולים והכנתם חדר עם כל מה שהוא יצטרך, כולל מיטה, קערות מזון ומים, מגש לעשיית צרכים וצעצועים.
תזדקקו לתיבת נשיאה לחתול כדי לשאת את גור החתולים, ולמעט מהמזון שהבעלים הקודמים שלו נתן לו לאכול. כדאי גם למצוא ווטרינר שאתם סומכים עליו ולקבוע תור לבדיקה כמה ימים לאחר האיסוף.
ודאו שהכנתם את הבית לקראת הגעתו של גור החתולים ואת החדר שבו הגור יגור. תזדקקו גם לתיבת חתול למסע. עדיף למצוא ווטרינר מראש כך שתוכלו לקבוע תור לבדיקה של גור החתולים כמה ימים אחרי שהוא חוזר אתכם הביתה.
לעולם אין לאמץ גור חתולים לפני גיל שמונה שבועות, ויש מגדלים שעשויים להשאיר גורי חתולים לצד אמם וחבריהם לשגר עד לגיל 12 שבועות. עד אז, הם אמורים להיגמל וללמוד את הכישורים החברתיים הבסיסיים הדרושים להם כדי לקיים אינטראקציה עם חתולים אחרים. בין 8 ל-16 שבועות, הם גם מתחילים להבין את מיקומם במשק הבית, כך שזה זמן טוב למקם אותם מחדש איתכם.
כדאי לאסוף את גור החתולים כשיש לכם כמה ימים שקטים לבלות איתו בבית, ללא מבקרים. נסו לאסוף אותו בבוקר כדי שיהיה לו זמן להתרגל לבית לפני שעות הלילה.
שאלו מה גור החתולים אכל ובררו מהי שגרת ההאכלה שלו ומה הסידורים בנוגע לארגז החול. בדקו אם הוא היה אצל הווטרינר וקיבל חיסונים או טיפולים נגד תולעים, ואם יש לו שבב זיהוי או לא. שאלו גם על הצעצועים האהובים עליו.
במידת האפשר, השאירו כמה צעצועים ושמיכה עם גור החתולים למשך כמה ימים לפני האיסוף, כך שהריח המוכר יינחם אותו בנסיעה וכשתגיעו הביתה.
בכל כלי תחבורה שבו אתם משתמשים, חשוב לקחת מנשא לחתול משום שמסוכן להשאיר גור חתולים לא קשור במכונית, והוא עלול לברוח אם אתם הולכים ברגל או משתמשים בתחבורה ציבורית.
בחרו מנשא שיתאים לגור החתולים שלכם כשיהיה בוגר והוסיפו שמיכה לנוחות. מנשא חשוך יעזור לגור החתולים להרגיש מוגן. וזכרו לקחת כמה מגבות נייר ושמיכה חלופית למקרה של תאונה במהלך המסע. החזיקו את המנשא קרוב אליכם במהלך נסיעות אלה כדי לנחם את גור החתולים.
אם אתם במכונית, שמרו על רוגע וסעו לאט כדי לא להבהיל את גור החתולים. הדקו את תיבת החתול עם חגורת הבטיחות, כדי שהיא לא תחליק או בקשו מנוסע אחר להחזיק אותה בצורה יציבה.
כדי לעזור לגור החתולים להרגיש בטוח, כסו את תיבת החתול בשמיכה קלילה והניחו בתוכה צעצועים או שמיכות שיש להם ריח מוכר. הכי בטוח להשאיר אותו בתיבה במהלך הנסיעה, אבל אפשר לעזור לו להישאר רגוע על ידי דיבור מרגיע.
היום הראשון עם גור החתולים
גורי חתולים רגישים מאוד לסביבות חדשות, ולכן חשוב מאוד להיזהר כשמקבלים אותם לראשונה. העצות הבאות יכולים להקל על גור החתולים.
שמרו על הרוגע בבית
המראות, הצלילים והריחות החדשים בבית שלכם, בשילוב עם ההפרדה מאמו, עשויים להלחיץ את גור החתולים. אז שמרו על הבית רגוע ושקט.
תנו לגור החתולים לחקור
כשאתם מגיעים הביתה, שימו את ארגז החול בחדר שהכנתם לגור החתולים ופתחו את הדלת. תנו לו לצאת ולחקור בקצב שלו והתאפקו שלא לחבק אותו מיד.
הראו לגור החתולים את המיטה שלו
אחרי שגור החתולים בחן את החדר שלו, ייתכן שהוא מוכן לתנומה אז הראו לו את המיטה שלו במקום לנסות לשחק איתו. ודאו גם שהוא יודע היכן נמצא ארגז החול שלו.
השגיחו על גור החתולים שלכם
ייתכן שגור החתולים יהיה ביישן בהתחלה, אבל תוך זמן קצר ירצה להמשיך ולחקור את הסביבה. אם הבית מותאם לגור החתולים, הרשו לו לעשות זאת תוך כדי צפייה בו. או שמרו עליו בחדר שלו, עם חלונות מוארים והרבה מגע חברתי במשך השבועות הראשונים.
הישארו בסביבה
עד שגור החתולים בן ארבעה חודשים, אסור להשאיר אותו לבד למשך פרקי זמן ארוכים במהלך היום. הרגילו אותו להיות לבד על ידי השארתו לבד למשך חמש דקות בכל שעה, והארכת פרק זמן זה בהדרגה. יש גזעים שעבורם מומלץ לאמץ שני גורי חתולים כדי שיארחו זה לזה לחברה.
תנו לו מרחב
חתולים זקוקים לטריטוריה מאורגנת באזורים נפרדים לצורכי הזנה, מנוחה, נקיון (צרכים) ומשחק. ראו איך גור החתולים משתמש בחלל ובצעו שינויים במידת הצורך כדי שיהיה לו נוח. יכול להיות, למשל, שתצטרכו להעביר את המיטה שלו למקום גבוה יותר או להרחיק את ארגז החול שלו מהאוכל.
הלילה הראשון של גור החתולים אתכם
גורי חתולים מתקשים לעתים קרובות להתמודד עם הלילה הראשון, והם עשויים לבכות גם במהלך שניים או שלושה לילות נוספים. הנה כמה עצות שיעזרו לגור החתולים להתאקלם.
ספקו מקום בטוח לישון בו
הניחו את המיטה של גור החתולים במקום נעים ושקט עם שמיכה, וודאו שיש לו גישה למים, לאוכל ולארגז החול שלו. כיבוי האור יעזור לבסס את דפוסי השינה של גור החתולים, אבל בלילה הראשון אולי כדאי להשאיר אור קטן דלוק בזמן שהוא מסתגל לסביבה שלו.
למען בריאותו ורווחתו, גור החתולים זקוק להרבה שינה במקום שקט שבו הוא יכול להירגע ולהרגיש בטוח. גור החתולים עשוי לישון בערך 20 שעות מתוך 24, וייתכן שיזדקק לעד 18 שעות שינה כחתול בוגר.
המזון הטוב ביותר והרגלי ההזנה הטובים ביותר לגורי חתולים
הפעם הראשונה שבה אתם מזינים את גור החתולים היא שלב חשוב במסע שלו אתכם. אם תבינו מה הוא צריך, הסיכוי להצלחה יגדל.
הקפידו תחילה על אותה התזונה
כל שינוי פתאומי בתזונה של גור החתולים עלול לגרום לקלקולי קיבה וללחץ נפשי. לכן, בשבוע הראשון, תנו לגור החתולים את אותו המזון ובאותה שגרת הזנה כמו אצל הבעלים הקודמים שלו. לאחר מכן תוכלו לעבור לשגרה אחרת בצורה איטית, אם תבחרו, ולמזון לגורי חתולים שמתאים לגילו.
הקפידו על מקום שקט לאכילה
זה אמור להיות מקום שבו גור החתולים מרגיש בטוח, הרחק מהמקום שבו אתם וחיות מחמד אחרות אוכלים. חתולים לא אוהבים לאכול קרוב מדי לארגז החול שלהם, ותמיד צריכה להיות להם קערת מים טריים. חשוב להרחיק קערות מים מהמזון שלהם כדי למנוע זיהום.
אל תתנו חלב לגורי חתולים או שאריות מהארוחה שלכם
לאחר הגמילה, גור החתולים מאבד את היכולת שלו לעכל את הסוכר שבחלב, וחלב פרה עלול לגרום לו לשלשול. אם תתחילו לתת לו שאריות מהארוחות שלכם, הוא עלול להתחיל להתחנן או לחלות או להשמין כתוצאה מאכילת מזונות שלא מתאימים לו.
שמרו על סבלנות ביחס לתיאבון המופחת של גור החתולים
הלחץ הנפשי הנובע ממעבר לבית חדש עלול לגרום לגור החתולים לא לאכול הרבה בהתחלה, אבל התיאבון שלו אמור לחזור ברגע שיתאקלם. כמו כן, זכרו שחתולים לא אוכלים ארוחות גדולות באופן טבעי – הם אוכלים כמה ארוחות קטנות ביום. אם אתם מודאגים מהרגלי האכילה של גור החתולים שלכם, התייעצו עם הווטרינר.
למדו על ההזנה והתזונה של גור החתולים
התזונה של גור החתולים שלכם צריכה לכלול את כל החומרים המזינים שהוא צריך בכל שלב בהתפתחות שלו. לכן תצטרכו להתאים את המזון והמנות שאתם מספקים לו בזמן שהוא גדל.
איך לשנות את תזונת גור החתולים באופן בטוח
מערכת העיכול של גור החתולים עדינה מאוד ועלולה להיות רגישה לשינויים פתאומיים. כשאתם מוכנים לשנות את המזון של גור החתולים שלכם, חשוב לבצע את המעבר בזהירות ובאטיות כדי להימנע מבעיות עיכול. עיינו במדריך שלנו לשינוי תזונת גור החתולים באופן בטוח.
השתמשו במנשא לחתולים
הצורה הבטוחה ביותר לאסוף את גור החתולים היא באמצעות מנשא לחתולים. אם לא עשיתם זאת, חשוב להציג לו את המנשא בשלב מוקדם כדי שירגיש בנוח עמו במהלך ביקורים אצל הווטרינר. אפשר אפילו לעודד את גור החתולים להשתמש במנשא בתור מקום בטוח לשינה.
נסיעה במכונית
ייתכן שגור החתולים יצטרך לנסוע במכונית לווטרינר, ולכן חשוב שהוא יתרגל לכך. אם לא אספת אותו במכונית, כדאי לקחת אותו לנסיעה במכונית בשבוע הראשון שלו אתכם. קודם כול, ודאו שהוא מרגיש בנוח במנשא לחתולים, ואז הכירו לו את המכונית מבלי להפעיל את המנוע. ברגע שהוא התאקלם, התחילו להכיר לו את המנוע והתנועה במכונית.
לקיחת גור החתולים לווטרינר
גור החתולים שלכם יצטרך לפגוש ווטרינר כמה ימים אחרי שהגיע אליכם. בנוסף לבדיקה כללית של מצב הבריאות שלו, הווטרינר יקבע זמני חיסונים מומלצים ויוכל לייעץ לכם בנושא טיפולים נגד תולעים, תזונה ועוד.
למדו על הסוציאליזציה של גור החתולים שלכם
אתם אחראים לעזור לחזק את הביטחון של גור החתולים ולהרגיל אותו לסביבתו. על ידי היכרות הדרגתית עם חוויות חדשות ועידוד עדין, תוכלו לעזור לתהליך הסוציאליזציה של גור החתולים.
השמעת קולות חדשים
קולות יכולים להבהיל גורי חתולים ולגרום להם לחרדות, ולכן הקפידו להמשיך ולהשמיע לגור החתולים רעשים חדשים תוך הרגעה שלו. קולות אלה יכולים לכלול קולות של מכונת כביסה, מוזיקה או מייבש שיער. הקפידו להשמיע קולות חדשים רק אם נראה שגור החתולים מרגיש בנוח עם החוויה.
עזרו לגור החתולים לחקור
גור החתולים שלכם יצטרך להתמודד עם שטחים רבים ומגוונים. תוכלו לעזור לו להתאקלם אם תכירו לו בזהירות את המדרגות, עץ הטיפוס הביתי ומשטחים שונים.
הרגילו את גור החתולים לטיפול
הווטרינר שלכם ירצה לבדוק את גור החתולים בצורה יסודית. כדי למנוע ממנו להגיב בצורה שלילית, עדיף להרגיל את גור החתולים בעדינות להרמה ולטיפול בכל חלקי הגוף.
שחקו עם גור החתולים שלכם
הקדישו זמן למשחקים שמעודדים בעדינות את גור החתולים להפגין צורות התנהגות טבעיות כמו מארב, הסתערות וחבטות.
סוציאליזציה של גור החתולים
הסוציאליזציה צריכה להתחיל מוקדם ככל האפשר כדי להימנע מצורות התנהגות לא רצויות ולעזור לגור החתולים להתפתח לחתול בוגר בטוח ורגוע. גלו כיצד תוכלו להתחבר עם גור החתולים שלכם.
הביקור הראשון של גור החתולים אצל הווטרינר
חשוב מאוד לקחת את גור החתולים לווטרינר לבדיקה אחרי שהוא התאקלם במשך כמה ימים אצלכם. אם תתכוננו לכך היטב, תבטיחו שזה יהיה אירוע חיובי עבור גור החתולים. תוכלו גם לנצל את ההזדמנות כדי ללמוד פרטים נוספים על הטיפול בו.
גור החתולים שלכם אולי מרגיש לא שקט עקב המעבר לבית חדש, אבל אתם יכולים לעזור לו להישאר רגוע. הקפידו לנוע באיטיות ובעדינות וטפלו בו בזהירות רבה. השתמשו בקול רך והעניקו הרבה חיזוקים כשאתם מציגים בהדרגה מראות, קולות וריחות חדשים. והקפידו להגביל כמה שאפשר את מספר המבקרים בהתחלה.
איך להכיר לגור החתולים ילדים, חיות מחמד ומבוגרים אחרים
גורי חתולים עלולים להיות מוצפים או אפילו לחוש מאוימים בקלות ממפגשים עם בעלי חיים ואנשים אחרים, ולכן חשוב לערוך ביניהם היכרות בדרך הנכונה.
שגרת היום של גור החתולים
הימים והשבועות הראשונים שלכם עם גור החתולים ישפיעו על ההשתלבות שלו במשפחה ועל היכולת שלו לגדול ולהיות חתול מאושר וחברותי. הנה כמה דרכים לקבוע שגרת יום שתעניק לגור החתולים את ההתחלה הטובה ביותר האפשרית.
האכלה
בשבוע הראשון פעלו לפי אותה שגרה של הבעלים הקודם של גור החתולים. לאחר מכן אפשר לעבור בהדרגה לשגרה שלכם. יש שלוש אפשרויות עיקריות:
- להוציא את מנת האוכל יבש של גור החתולים ולתת לו לאכול ממנה כרצונו.
- להאכיל אותו מספר ארוחות קטן ביום.
- להוציא מנת אוכל יבש קטנה יותר לכרסום ולהאכיל אותו באוכל רטוב בשעות קבועות.
בכל אפשרות בה תבחרו, עליכם לדבוק כדי שגור החתולים שלכם ידע למה לצפות.
משחק
ודאו שכל אחד מבני המשפחה מבלה במשחק ובהיקשרות עם גור החתולים. אזור המשחק שלו הוא החלק החשוב ביותר בטריטוריה שלו והוא זקוק למרחב כדי לרוץ, לטפס ולהסתתר. חתולים אוהבים במיוחד להיות בגובה, כך שאם אין מספיק מקומות שאליהם הם יכולים לטפס, כדאי לקנות עץ חתולים.
התנהגות ואילוף
חשוב תמיד להיות עדינים עם גור החתולים, אבל הוא צריך להבין שיש גבולות. אחת מהדרכים הטובות ביותר להתייחס להתנהגות בלתי מקובלת כמו חפירה באשפה היא להסיח את דעתו בעזרת צעצוע ולחזור על פקודה פשוטה.
שימוש בארגז החול
גורי חתולים רבים לומדים להשתמש בארגז חול על ידי התבוננות באימם. אם גור החתולים שלכם לא מאולף לעשיית צרכים, הכניסו אותו לארגז החול ושרטו את החול בעזרת אחת מהרגליים הקדמיות שלו. עשו זאת לאחר כל ארוחה וכשהוא מתעורר. ודאו כי ארגז החול נמצא במקום שקט שתמיד נגיש והרחק מקערות המזון והמים שלו.
פעילות גופנית
אחת השעות הפעילות ביותר לחתולים היא בין ערביים. גור החתולים ישמח אם תשחקו איתו בשעה זו והמשחק יעייף אותו ויכין אותו לשינה. שעה פעילה נוספת לחתולים היא השחר. אם אינכם משכימי קום, נסו להשתמש בפאזל האכלה כדי לבדר אותו בשעות הבוקר המוקדמות.
מיקום המיטה
הניחו את המיטה של גור החתולים במקום שבו הוא אמור לישון כל חייו כי ברגע שהוא מתחיל לישון במקום כלשהו, לא יהיה קל לשנות אותו. אף על פי שהמיטה של גור החתולים צריכה להיות במקום שקט, עדיף שתהיה די קרובה לאזור המגורים שלכם משום שהוא ייהנה לצפות בכם.
עקביות
ודאו שלגור החתולים יש את כל מה שהוא צריך כמו גישה לארגז החול, מי שתיה, אוכל, צעצוע אהוב ושמיכה. לאחר מכן השתמשו בסימן, כגון כיבוי או עמעום האורות, כדי לסמן שהגיעה שעת השינה. הוא עשוי לבכות בלילות הראשונים, אך מהר מאוד הוא ילמד שתחזרו בבוקר וירגיש בטוח בשגרה.
גורי חתולים יכולים לצאת החוצה תחת השגחתכם לאחר שקיבלו את חיסון הדחף שלהם בסביבות גיל ארבעה חודשים. אבל הם לא מוכנים לצאת ללא השגחה עד בערך גיל חצי שנה.
בנוסף לחיסון מלא של גור החתולים, יש להקפיד גם על הדברים הבאים:
- אפשר לזהות אותו באמצעות שבב או קולר הדוק ותג זיהוי.
- הגינה שלכם מותאמת לגורי חתולים.
- אתם מכירים את הדברים האהובים עליו כדי שתוכלו להשתמש בהם כדי לשדל את גור החתולים להיכנס פנימה.
לפני שגור החתולים יוצא החוצה ללא פיקוח, יש לדאוג לסירוס או לעיקור כדי למנוע המלטות לא רצויות.
הטיול הראשון של גור החתולים בחצר עלול להפחיד. הנה כמה דרכים שיעזרו לכם לוודא שזו תהיה חוויה חיובית:
- בחרו זמן שקט והרחיקו ילדים וחיות מחמד אחרות.
- צאו לפני ארוחת הערב כדי שתוכלו להשתמש באוכל של גור החתולים כדי למשוך אותו שוב פנימה.
- טיילו עם גור החתולים שלכם בזמן שהוא חוקר את השטח כדי שלא ילך לאיבוד.
- השאירו את הדלת פתוחה כדי שהוא יוכל לראות איך לחזור פנימה.
המוצרים שלנו לגורי חתולים
מוצרי התזונה גורי חתולים של ROYAL CANIN® תומכים בגדילה ובהתפתחות בריאות, כשהם מספקים את כל החומרים התזונתיים החיוניים לצרכים של גורי החתולים בשנה הראשונה לחייהם.