איסוף גור החתולים והשבוע הראשון שלכם איתו

יש הרבה דברים שצריך להביא בחשבון כשמדובר בהכנסת גור חתולים חדש הביתה. עליכם להיות מוכנים לגמרי לפני שאתם אוספים אותו ולדעת איך להתמודד עם היום הראשון והלילה הראשון אתכם, כולל המזון המתאים לו.



במהלך השבוע הראשון, כדאי להתחיל בפיתוח שגרה וגם לקחת אותו לווטרינר ולהתחיל בסוציאליזציה. בנוסף, חשוב לדעת איך לבצע את ההיכרות בין גור החתולים לבין חברים, בני משפחה, ילדים וחיות מחמד אחרות. חשוב גם לדעת איך להתמודד עם ההרפתקאות הראשונות שלו בחוץ אחרי שהוא מחוסן.‏‎

