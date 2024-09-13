הבנת ההתנהגות של גור החתולים

יכולות להיות מספר סיבות לכך שגור החתולים לא משתמש בארגז החול. ראשית, בדקו אם ארגז החול נמצא במיקום מתאים, רחוק מספיק מקערת האוכל ונגיש אך דיסקרטי שבו לא יפריעו לו. אם גור החתולים חולק אותו עם חתול אחר, זה יכול להיות גורם ללחץ נפשי או לפחד וכתוצאה מכך גור החתולים לא ישתמש בארגז החול. מומלץ להחזיק ארגז חול אחד לפחות לכל חתול בבית, בתוספת אחד חלופי.



כמו עם נשיכות, יכול להיות שגור החתולים נמנע מארגז החול בגלל חרדה או הפרעה לשגרה שלו. בדקו אם השגרה או המצב החברתי של גור החתולים עבר שינוי לאחרונה.



אם פסלתם את כל הסיבות האפשריות הללו, יכול להיות שזה סימן למחלה. אם אי פעם תרגישו לא בטוחים לגבי הבריאות או ההתנהגות של גור החתולים שלכם, חשוב להתייעץ עם הווטרינר.