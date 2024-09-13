הכנה

ברוכים הבאים לבית

האכלה

בריאות

שלבי הגדילה

סוציאליזציה ומשחק

אילוף

טיפוח

התנהגות

הבנת ההתנהגות של גור החתולים

גורי חתולים לא יכולים לדבר, אבל הם יתקשרו אתכם במספר דרכים. קריאת שפת גוף והאזנה לקולות שהוא משמיע יכולות לספר לכם הרבה על מה שהוא צריך.
גורי חתולים מסוג מיין קון קופצים בסלון

שפת הגוף של גור החתולים

גור החתולים ייתן לכם כמה רמזים התנהגותיים באמצעות שפת הגוף שמספרים על מצב הרוח שלו. אחרי שמבינים כל שינוי בהתנהגות, אפשר ללמוד לספק לגור החתולים את מה שהוא צריך - מרחב, זמן משחק או אוכל.

רגוע

יציבה רגועה היא המצב הנייטרלי של גור החתולים, שממנו מתפתחת כל שפת גוף אחרת. חשוב לדעת כיצד גור החתולים מתנהג כשהוא ידידותי כדי שתוכלו לזהות אפילו את השינויים הקלים ביותר.

מתעניין

אם גור החתולים מתעניין במשהו, הוא יראה זאת באמצעות שפת הגוף שלו. זו לא רק תגובה למשהו שלילי, אלא רק מראה את העניין של גור החתולים בסיטואציות או בפריטים מסוימים. אם גור החתולים מגלה עניין בצעצועים, מומלץ להעסיק אותו במשחק או בפעילות. זה יספק גירוי מנטלי ופיזי, וגם הזדמנות מצוינת ליצירת קשר.

רגוע

התנהגות רגועה של גור החתולים היא אינדיקציה מצוינת לכך שהוא מרגיש בנוח, מאוקלם או בטוח בכל מצב נתון.

מודאג

חשוב לזהות את סימני הדאגה או המצוקה של גור החתולים. אם נראה שהוא מודאג, כדאי לנסות לסלק את הגורם לדאגה ולתת לו מרחב. ודאו שלגור החתולים תמיד יש אפשרות להתרחק מהסיטואציה ולהגיע למקומות גבוהים יותר כדי להירגע.

מפחד

ישנם מספר סימני שפת גוף שגור החתולים עשוי להפגין אם הוא מפחד. תנוחה אחת המעידה על חתול מפוחד היא הקשתת הגב וניפוח הזנב. מטרת ההתנהגות הזו היא לעיתים קרובות להפוך את עצמו לגדול או מרשים ככל האפשר למנוע מפגשים עוינים באופן פוטנציאלי. כמו אצל חתולים מודאגים, חשוב לסלק את כל הגורמים הפוטנציאליים לפחד, כדי לאפשר לגור החתולים להירגע.

איך להנחות התנהגויות

ההתנהגות של גור החתולים מושפעת מאוד מאחרים. בשבועות ובחודשים הראשונים לחייו, גור החתולים יאמץ מספר התנהגויות של אמו ושל האחים והאחיות שלו. כשהוא מגיע לביתכם, יש לחזק את ההתנהגויות החיוביות שהוא מפגין ולמזער כל פעולה שלילית.

1/2

איך לעודד התנהגות טובה?

כשמדובר בחיזוק התנהגויות חיוביות, המפתח הוא עקביות. אם גור החתולים מקבל אותות שונים מאחרים בבית, זה יגרום לו לבלבול ועלול להוביל אותו אימוץ ההתנהגות הלא רצויה בתדירות גבוהה יותר.

גור חתולים בנגלי יושב על שמיכה אפורה, מלוטף על ידי הבעלים שלו
2/2

חיזוק התנהגויות

הערה חשובה נוספת היא להתמקד בהתנהגות חיובית. גור החתולים לומד בעיקר באמצעות יצירת קשר בין פעולות מסוימות (שלו או של אחרים) לבין התוצאה. אם גור החתולים בורח מרעשים חזקים או מאורחים חדשים בבית, למשל, פעולות כמו להרים אותו בידיים או ללטף אותו יגבירו את הדאגה שלו. במקום זאת, כדאי להעסיק אותו עם צעצוע כדי לעודד אותו לצאת ממקום המחבוא. בדרך זו, גור החתולים יתחיל להבין שאין סיבה לחשוש וירגיש יותר בנוח עם מצבים אלה בעתיד.

גור חתולים יושב על רצפת עץ בבית ומשחק בכדור אדום
גור חתולים מסוג מיין קון מתעורר על רקע גב ספה

מה גורם להתנהגות לא רצויה אצל גורי חתולים?

חתולים הם יצורים בעלי הרגלים קבועים, ומעריכים במיוחד שגרה. התנהגויות כמו גירוד רהיטים, נשיכות או סירוב להשתמש בארגז החול יכולות לעתים קרובות להיות סימנים לכך שגור החתולים לא שקט או מוטרד. בנוסף לחיזוק חיובי מתמשך, אם אתם מבחינים בעלייה בהתנהגות הרסנית, כדאי לבדוק אפשרות לסיבה נסתרת.

הרגלי הטיפוח של גור החתולים

חתולים ידועים בניקיון שלהם וגורי חתולים אינם שונים בכך. טיפוח עצמי לא קשור רק להסרת שערות משוחררות ולכלוך. פעולה זו משמשת גם כפונקציה רגשית עבור חיית המחמד שלכם.

1/2

איך ומדוע גורי חתולים מטפחים את עצמם

בנוסף לתמיכה בהיגיינה האישית, טיפוח עצמי ידוע כדרך להפחתת לחץ נפשי בקרב גורי חתולים וחתולים בוגרים. ייתכן שתשימו לב שגור החתולים מטפח את עצמו בתדירות גבוהה יותר כשהוא מסתכל החוצה מהחלון, למשל. לעתים קרובות זו הדרך שלו לשחרר עודף אנרגיה אם הוא לא יכול לצאת החוצה.

גור חתולים שוכב על שמיכה אפורה ומלקק את כפתו
2/2

מתי הטיפוח הופך למוגזם?

אם הטיפוח העצמי הופך לקיצוני, גור החתולים עלול לגרום לקרחות או לגירויים בעור. במצבים חמורים גור החתולים עשוי אפילו להתחיל ללעוס את עצמו. פעולות אלה עשויות להוות סימן לחרדה כתוצאה מאירוע מלחיץ או מסביבה לא מוכרת, או להצביע על תסמין של בעיה בריאות כמו יתר פעילות של בלוטת התריס. אם אתם מבחינים בטיפוח יתר של גור החתולים חשוב להתייעץ עם וטרינר.

גור חתולים מסוג רגדול שוכב על שמיכה אפורה ומלקק את כפתו
גור חתולים בנגלי הולך בתוך הבית

האבולוציה של התנהגות החתול

החתול המבוית הוא אחד ממיני החתולים שהתפתחו לאחרונה. בניגוד למינים מבויתים אחרים, כמו כלבים או בקר, חתולים שמרו על עצמאות גבוהה ביחס לבני אדם. מערכת היחסים בין חתולים לבעלים שלהם מבוססת על-כן בעיקר על תועלות הדדיות.

למרות הביות והבחירה לייצר מאפיינים ייחודיים לגזעים שונים, רוב בני הלוויה החתוליים שלנו שמרו על חלק מהתכונות, הן פיזיות והן התנהגותיות, של אבותיהם הפראיים. הם נשארים כמעט זהים מבחינות רבות לחתול הבר האפריקאי, וגם לחתולי הבר האחרים, גדולים או קטנים.

הסבר על התנהגות גור החתולים

ההתנהגות של גור החתולים אולי נראית יוצאת דופן, אך לעתים קרובות יש לכך סיבה. גלו כמה הסברים להתנהגות של גור החתולים למטה.

בחודשים הראשונים, יכול להיות שגור החתולים מגרד כדי להסיר את השכבה החיצונית של הציפורניים שלו ולאפשר להן לגדול. גירוד היא גם דרך טבעית לסמן טריטוריה. כדי למנוע ממנו לגרד את הרהיטים, כדאי להשקיע בחלופות מתאימות כמו מתקן או מחצלת גירוד. מכיוון שחתולים מגרדים כדי לסמן טריטוריה, חשוב למקם את מתקן או משטח הגירוד באזורים שהם בדרך כלל מגרדים.

טעות נפוצה שעושים בעלי חיות מחמד היא לשחק עם גור החתולים עם הידיים שלהם. פעולה זו עלולה לחזק מבלי דעת את הרעיון שלגור החתולים מותר לנגוס, לנשוך או לשרוט את היד שלכם. הדרך הטובה ביותר להרתיע התנהגות כזו היא להציע לגור החתולים צעצועים חלופיים למשחק.

סיבה נוספת לנשיכה יכולה להיות הפרעה לשגרה הקבועה שלו. שינוי מקום השינה או ההאכלה שלו, הצטרפות של חברים חדשים למשפחה או מעבר דירה, כולם יכולים לתרום לחרדה של גור החתולים. אם לא מתמודדים איתם בזהירות, שינויים אלה עלולים לגרום לנשיכות.

יכולות להיות מספר סיבות לכך שגור החתולים לא משתמש בארגז החול. ראשית, בדקו אם ארגז החול נמצא במיקום מתאים, רחוק מספיק מקערת האוכל ונגיש אך דיסקרטי שבו לא יפריעו לו. אם גור החתולים חולק אותו עם חתול אחר, זה יכול להיות גורם ללחץ נפשי או לפחד וכתוצאה מכך גור החתולים לא ישתמש בארגז החול. מומלץ להחזיק ארגז חול אחד לפחות לכל חתול בבית, בתוספת אחד חלופי.

כמו עם נשיכות, יכול להיות שגור החתולים נמנע מארגז החול בגלל חרדה או הפרעה לשגרה שלו. בדקו אם השגרה או המצב החברתי של גור החתולים עבר שינוי לאחרונה.

אם פסלתם את כל הסיבות האפשריות הללו, יכול להיות שזה סימן למחלה. אם אי פעם תרגישו לא בטוחים לגבי הבריאות או ההתנהגות של גור החתולים שלכם, חשוב להתייעץ עם הווטרינר.

ליללות של גור החתולים יכולות להיות משמעויות שונות, לפי ההקשר, הטון או האורך. יללה יכולה להצביע על כך שגור החתולים רעב, רוצה לשחק או פשוט מברך לשלום. הבנת הקולות ושפת הגוף של גור החתולים יכולה לספק בסיס נהדר לקשר מתמשך ומספק. ניתן לקבל מידע נוסף על זיהוי הרמזים החברתיים של גור החתולים למעלה.

גור חתולים בריטי קצר שיער מטפח את עצמו בשחור לבן

טיפוח של גור החתולים

גלו כיצד תוכלו לתמוך בצורכי הטיפוח וההיגיינה של גור החתולים, מהברשת הפרווה ועד לרחצה ולטיפול בציפורניים ובשיניים שלו.

איך לטפח גור חתולים
גורי חתול יערות נורבגי יושבים יחד בשחור לבן

בריאות גור החתולים

הקדשת תשומת לב להתנהגות של גור החתולים וזיהוי של התנהגויות חריגות יכולים לתת אינדיקציה מצוינת לשינויים בבריאות שלו. קבלו מידע נוסף על דרכי פעולה לשמירה על בריאות גור החתולים, ומתי ייתכן שהוא צריך לבקר את הווטרינר.

בריאות גור החתולים