רינאל טונה נתחים ברוטב

פרטי המוצר
ROYAL CANIN® Renal פותח במיוחד כדי לתמוך בבריאות הכליות של חתולים במקרים של מחלת כליות כרונית או פגיעה כלייתית חריפה. התזונה מכילה רמת זרחן נמוכה וכמות מתונה של חלבונים איכותיים, במטרה לתמוך בתפקוד הכלייתי ולסייע בהפחתת העומס על הכליות. תכולת האנרגיה המותאמת מסייעת להפחתת נפח כל ארוחה, וכך תורמת להתמודדות עם ירידה בתיאבון, הנפוצה בקרב חתולים עם בעיות כליה. כדי לעודד קבלת מזון, הפורמולה פותחה עם פרופיל ארומטי ייעודי ובמרקם של פרוסות דקות ברוטב, המגבירים את טעימות המזון. כחלק מסדרת ROYAL CANIN® Veterinary, חשוב להגיש מוצר זה לחיית המחמד רק בהמלצת גורם וטרינרי מוסמך. מעבר בין סוגי תזונה צריך להתבצע באופן הדרגתי ומבוקר במשך 7–10 ימים. יש להקפיד על כמויות האכלה מדויקות, במיוחד במקרים של שילוב מזון יבש ורטוב. כדי להתאים להעדפות האישיות של כל חתול, ROYAL CANIN® Renal זמין גם בשני פרופילים ארומטיים נוספים: בקר ועוף, וכן במרקמים שונים – פטה, או כמזון יבש בצורות כופתיות, מרקמים ופרופילים ארומטיים שונים: Renal, Renal Select ו-Renal Special.
