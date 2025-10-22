רינאל טונה נתחים ברוטב

ROYAL CANIN® Renal פותח במיוחד כדי לתמוך בבריאות הכליות של חתולים במקרים של מחלת כליות כרונית או פגיעה כלייתית חריפה. ‏התזונה מכילה רמת זרחן נמוכה וכמות מתונה של חלבונים איכותיים, במטרה לתמוך בתפקוד הכלייתי ולסייע בהפחתת העומס על הכליות. ‏תכולת האנרגיה המותאמת מסייעת להפחתת נפח כל ארוחה, וכך תורמת להתמודדות עם ירידה בתיאבון, הנפוצה בקרב חתולים עם בעיות כליה. ‏כדי לעודד קבלת מזון, הפורמולה פותחה עם פרופיל ארומטי ייעודי ובמרקם של פרוסות דקות ברוטב, המגבירים את טעימות המזון. ‏כחלק מסדרת ROYAL CANIN® Veterinary, חשוב להגיש מוצר זה לחיית המחמד רק בהמלצת גורם וטרינרי מוסמך. ‏מעבר בין סוגי תזונה צריך להתבצע באופן הדרגתי ומבוקר במשך 7–10 ימים. יש להקפיד על כמויות האכלה מדויקות, במיוחד במקרים של שילוב מזון יבש ורטוב. ‏כדי להתאים להעדפות האישיות של כל חתול, ROYAL CANIN® Renal זמין גם בשני פרופילים ארומטיים נוספים: בקר ועוף, וכן במרקמים שונים – פטה, או כמזון יבש בצורות כופתיות, מרקמים ופרופילים ארומטיים שונים: Renal, Renal Select ו-Renal Special.