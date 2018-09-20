כיצד מטפלים בבעיות במתן שתן אצל כלבים?
לרוע המזל, הפרעות במתן השתן נפוצות בקרב כלבים, החל בזיהומים חיידקיים ועד אבנים בדרכי השתן. אם הכלב מאובחן עם בעיה במתן שתן, הווטרינר יסייע לכם לטפל בסימפטומים ובזיהוי הסיבות הבסיסית כדי לוודא שהכלב יהיה בריא ומאושר ככל האפשר.
מדוע הפרעות במתן שתן גורמות לבעיות לכלבים?
כמו אצל בני אדם, מערכת השתן של הכלב אחראית על ביצוע, אחסון והוצאת שתן, הכוללת תוצרי פסולת שנשארו מהפעולות החיוניות של הגוף. גם הפרעות קלות במתן שתן עשויות להכאיב מאוד או לגרום לחוסר נוחות לכלבים ולהשפיע על ההתנהגות שלהם. בעיות קשות במתן שתן, כגון חסימת דרכי השתן, עלולות לגרום לבעיות בריאותיות נוספות – ואף להיות קטלניות.
מסיבות אלה חשוב לגשת לווטרינר עם הופעת הסימנים הראשונים שהכלב חווה בעיות במתן שתן.
תסמינים של בעיות במתן שתן אצל כלבים
ישנם כמה תסמינים שכיחים שכדאי להיות ערניים אליהם ושיכולים לעזור לקבוע אם הכלב סובל מהפרעה במתן שתן:
- קושי במתן שתן
- התאמצות להשתין
- השתנה תכופה יותר, או ניסיונות להטיל שתן, ללא הצלחה
- שתן דולף או מטפטף
- דם או עכירות בשתן
- כאב
- שתיית מים מרובה
- ירידה בתיאבון
מה יעשה הווטרינר בנוגע להפרעות במתן שתן של הכלב שלי?
הווטרינר שלכם יבצע בדיקה יסודית של הכלב שלכם, וידבר איתכם על ההתנהגות הקשורה לשתייה ולמתן שתן. הווטרינר יכול לשאול אתכם באיזו תדירות הכלבים שלכם נותנים שתן, או מה הם עושים כשהם נותנים שתן; מידע זה יעזור לו לקבוע מה עשויות להיות חלק מהסיבות. הווטרינר עשוי לבקש דגימת שתן של הכלב שלכם לבדיקה. לפעולה זו יתכן שיצורפו גם צילומי רנטגן ודגימות דם כדי לעזור בקביעת הגורם לבעיה.
לאחר שחיית המחמד שלכם אובחנה, הווטרינר יסביר לכם על איזה טיפול הוא ממליץ. מחלות קשות של שתן, כגון 'אבנים' החוסמות את זרימת השתן, עשויות לחייב ניתוח או שימוש בקטטר כדי להקל על אי הנוחות של הכלב. בעיות אחרות עשויות לחייב את הכלב שלכן לנטילת אנטיביוטיקה או קבלת תזונה טיפולית ספציפית שנקבעה עבור מחלת דרכי השתן.
כיצד לעזור בהתמודדות עם בעיות במתן השתן של הכלבים שלכם בבית
סביר להניח שהווטרינר שלכם ימליץ להתאים את אורח החיים של הכלבים שלכם ואת התזונתם כדי לסייע בתמיכה ושיפור של בריאות מערכת השתן שלהם.
חשוב מאוד להקפיד על כך שלכלבים שלכם יש גישה למים טריים ונקיים ורצוי לעודד אותם לשתות לעתים קרובות. ניתן לעזור בדילול השתן, ולגרום להם לתת שתן לעתים קרובות יותר ובכך "לשטוף" את המערכת.
גם את המזון של הכלבים שלכם ניתן לבחור באופן ספציפי כדי לעזור לשפר את התפקוד הבריא של מערכת השתן. בפרט, יש תזונות וטרינריות ייעודיות לשיפור בריאות דרכי השתן על ידי המסת סוגים מסוימים של אבנים ומניעת הופעתן. נוסחאות אלה מסייעות בדילול השתן, ועוזרות להשפיע על הרכב המינרלים וה-pH של שתן הכלב.
בעיות בדרכי השתן יכולות לגרום לאי-נוחות עבור הכלבים שלכם, כמו גם להשלכות בריאותיות לטווח ארוך. הקפידו לבקר אצל הווטרינר שלכם עם הופעת הסימן הראשון לבעיה, והוא יוכל לייעץ לכם על אופן הפעולה הטוב ביותר.