​כיצד מטפלים בבעיות במתן שתן אצל כלבים?

מה יעשה הווטרינר בנוגע להפרעות במתן שתן של הכלב שלי?

הווטרינר שלכם יבצע בדיקה יסודית של הכלב שלכם, וידבר איתכם על ההתנהגות הקשורה לשתייה ולמתן שתן. הווטרינר יכול לשאול אתכם באיזו תדירות הכלבים שלכם נותנים שתן, או מה הם עושים כשהם נותנים שתן; מידע זה יעזור לו לקבוע מה עשויות להיות חלק מהסיבות. הווטרינר עשוי לבקש דגימת שתן של הכלב שלכם לבדיקה. לפעולה זו יתכן שיצורפו גם צילומי רנטגן ודגימות דם כדי לעזור בקביעת הגורם לבעיה.

לאחר שחיית המחמד שלכם אובחנה, הווטרינר יסביר לכם על איזה טיפול הוא ממליץ. מחלות קשות של שתן, כגון 'אבנים' החוסמות את זרימת השתן, עשויות לחייב ניתוח או שימוש בקטטר כדי להקל על אי הנוחות של הכלב. בעיות אחרות עשויות לחייב את הכלב שלכן לנטילת אנטיביוטיקה או קבלת תזונה טיפולית ספציפית שנקבעה עבור מחלת דרכי השתן.

כיצד לעזור בהתמודדות עם בעיות במתן השתן של הכלבים שלכם בבית

סביר להניח שהווטרינר שלכם ימליץ להתאים את אורח החיים של הכלבים שלכם ואת התזונתם כדי לסייע בתמיכה ושיפור של בריאות מערכת השתן שלהם.

חשוב מאוד להקפיד על כך שלכלבים שלכם יש גישה למים טריים ונקיים ורצוי לעודד אותם לשתות לעתים קרובות. ניתן לעזור בדילול השתן, ולגרום להם לתת שתן לעתים קרובות יותר ובכך "לשטוף" את המערכת.

גם את המזון של הכלבים שלכם ניתן לבחור באופן ספציפי כדי לעזור לשפר את התפקוד הבריא של מערכת השתן. בפרט, יש תזונות וטרינריות ייעודיות לשיפור בריאות דרכי השתן על ידי המסת סוגים מסוימים של אבנים ומניעת הופעתן. נוסחאות אלה מסייעות בדילול השתן, ועוזרות להשפיע על הרכב המינרלים וה-pH של שתן הכלב.

בעיות בדרכי השתן יכולות לגרום לאי-נוחות עבור הכלבים שלכם, כמו גם להשלכות בריאותיות לטווח ארוך. הקפידו לבקר אצל הווטרינר שלכם עם הופעת הסימן הראשון לבעיה, והוא יוכל לייעץ לכם על אופן הפעולה הטוב ביותר.