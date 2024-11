Kettlingurinn sóttur og fyrsta vikan hjá þér

Það er að mörgu að huga þegar tekið er á móti nýjum kettlingi. Þú þarft að undirbúa þig vel áður en þú sækir hann og vita hvernig sé best að haga fyrsta deginum og nóttinni sem kettlingurinn er hjá þér. Þar á meðal þarftu að ákvarða hvað þú ætlir að gefa honum að borða.

Fyrstu vikuna er best að koma á rútínu auk þess sem þú ættir að fara með hann til dýralæknis og byrja félagsmótun. Eins er mikilvægt að vita hvernig sé best að kynna kettlinginn fyrir vinum, fjölskyldu, börnum og öðrum gæludýrum. Jafnframt þarftu að átta þig á hvernig sé best að haga fyrstu ævintýrum hans utandyra þegar bólusetningu er lokið.