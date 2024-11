Fóðrun og næring hvolpa

Burtséð frá því hversu stór hundurinn þinn verður fullorðinn, er auðvelt að fóðra hvolp of mikið eða of lítið. Ef hann fær of lítið fóður getur það dregið úr vexti og valdið vannæringu. Hvolpur sem fær of mikið fóður getur orðið of feitur og það getur leitt til vandamála í beinum og liðum, öndunarerfiðleika og annarra kvilla.