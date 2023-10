Milano, 4 ottobre 2023 – In occasione della Giornata Mondiale degli Animali, Royal Canin e Frida’s Friends portano all’Ospedale Niguarda di Milano “Gatto, amico mio”, il primo progetto italiano sostenuto dalla Fondazione Royal Canin e il primo in Italia ad avere i gatti protagonisti di attività di pet therapy.



Il progetto avrà una durata di 2 anni e nasce con l’obiettivo di supportare i piccoli pazienti del reparto pediatria dell’Ospedale Niguarda, che in passato ha già ospitato Frida’s Friends Onlus e i Ragdoll protagonisti dell’attività, attraverso l’impatto positivo che i gatti possono avere sulle persone. I tanti benefici includono:

- L’area relazionale, grazie miglioramento della socializzazione e della partecipazione a nuove attività e capacità di interazione, diminuzione della chiusura in se stessi, miglioramento della relazione con i terapeuti

- L’area psicomotoria, con il miglioramento di alcuni movimenti specifici

- L’area cognitiva, con un impatto sulla la memoria a breve termine, sull’attenzione e sulle capacità di concentrazione

- L’area affettiva, con il miglioramento della relazione affettiva con l'animale.



L’impegno della Fondazione Royal Canin nasce dalla consapevolezza che cani e gatti rendono da sempre il mondo un posto migliore per noi, non solo grazie alla gioia che ci regalano: la loro vicinanza, infatti, dà numerosi benefici, e l’obiettivo della Royal Canin Foundation è proprio quello di sostenere il ruolo positivo degli animali domestici per la salute e il benessere umano, creando un valore a lungo termine per la società.



Da sempre all’Ospedale Niguarda il “prendersi cura” non vuol dire solo mettere a disposizione competenze e professionalità cliniche ma anche accogliere e mettere al centro tutti i bisogni della persona e della sua famiglia. Il ricovero in pediatria è un’esperienza emotivamente difficile per il bambino e aprire le porte a progetti come la pet therapy può contribuire ad apportare maggiore serenità nell’affrontare il percorso di cura.



È proprio in quest’ottica che Frida’s Friends Onlus ha operato nei maggiori Istituti Ospedalieri del Nord Italia per oltre dodici anni promuovendo i benefici della Pet Therapy, ottenendo consensi e riconoscimenti per l’alta professionalità e innovazione dei progetti proposti a cui si sono aggiunte sempre più richieste di intervento in molteplici strutture medico-sanitarie, da tutta Italia. Per maggiori informazioni www.fridasfriends.it.

***



Royal Canin®, azienda leader nella nutrizione di alta gamma per cani e gatti.

Fondata nel 1968 dal Medico Veterinario Jean Cathary, Royal Canin produce da oltre 50 anni soluzioni nutrizionali per cani e gatti, con l’obiettivo di supportare la salute e il benessere dei nostri amici a quattro zampe e creare un mondo migliore per loro. Grazie a una partnership importante a livello globale con nutrizionisti, veterinari e allevatori, Royal Canin mette sempre e da sempre al centro le esigenze di ogni cane e gatto e, attraverso innovazione, ricerca e sviluppo, offre un’ampissima gamma di prodotti su misura legati alle necessità di ogni animale, tenendo in considerazione fattori come la razza, la taglia, l’età, lo stile di vita e le condizioni di salute. L’attenzione ai fabbisogni specifici, la conoscenza scientifica e l'importanza della Salute sono gli elementi che rendono Royal Canin una tra le realtà più importanti e all’avanguardia nel panorama mondiale del Pet Food.

Royal Canin è oggi presente in 100 Paesi, con 16 stabilimenti produttivi, 66 filiali e oltre 8.000 Associati. In Italia, dove opera dal 1981, offre ad oggi oltre 350 formule nutrizionali specifiche per le diverse esigenze di ogni pet.

Realtà dinamica in continua evoluzione, Royal Canin si distingue per il suo profondo focus sulla sostenibilità a 360°, per la massima attenzione a inclusione e diversità, e per la passione e il senso di appartenenza che accomunano tutti i suoi Associati.



