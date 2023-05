Royal Canin®: continua e si rafforza l’impegno a fianco delle cliniche veterinarie e delle onlus impegnate nell’emergenza in sardegna

Milano, 4 agosto 2021 - In seguito all’emergenza che ha colpito la Sardegna, Royal Canin Italia ha deciso di impegnarsi concretamente a supporto delle cliniche veterinarie e delle onlus, donando 5,2 tonnellate di alimenti per cani e gatti in difficoltà a causa degli incendi.



Alimenti delle gamme Recovery, Renal e mantenimento, che serviranno nei prossimi mesi in previsione del rientro alla normalità per i rifugi che li ospiteranno, sono stati donati alla Clinica Oristano Est, all’organizzazione Qua la zampa Sassari e alle onlus Effetto Palla, Lida Olbia, Amici degli Animali Gonnosfanadiga e Universal Miao, per supportare gli amici a quattro zampe in questo momento di grande difficoltà.



“L’emergenza che la Sardegna sta attraversando in questi giorni va a sommarsi a un periodo, quello appena trascorso, complesso, tanto per le persone quanto per gli amici a quattro zampe. Nel perseguire il nostro obiettivo che mette la salute degli animali al centro di ciò che facciamo, abbiamo deciso di dare un contributo concreto alla Sardegna e ai suoi animali che ora hanno davvero bisogno di noi - ha dichiarato Geanina Babiceanu, General Manager di Royal Canin Italia.

Royal Canin, azienda leader nella nutrizione salute di alta gamma per cani e gatti.

Fondata nel 1968 dal veterinario nutrizionista Jean Cathary, Royal Canin vanta oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni nutrizionali customizzate.

L’azienda ha come primo obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe, attraverso la conoscenza e il rispetto degli animali.

In collaborazione con un team mondiale di nutrizionisti, veterinari e allevatori, Royal Canin mette da sempre le esigenze di cani e gatti al centro del suo processo di innovazione, offrendo una amplissima gamma di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base alla razza, taglia, età, stile di vita e condizioni di salute.

Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, attenzione alle esigenze specifiche, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti e all’avanguardia nel panorama mondiale del pet food.

Presente in 100 Paesi, con 15 stabilimenti produttivi, 66 filiali ed oltre 7.000 associati, Royal Canin è presente direttamente in Italia dal 1981.

Realtà dinamica in continua evoluzione, Royal Canin si distingue per il suo profondo focus sulla sostenibilità a 360°, per la massima attenzione a inclusione e diversità, e per la passione e il senso di appartenenza che accomunano tutti i suoi Associati.



