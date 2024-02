Royal Canin presenta la “Royal Canin Foundation”: Investire nel ruolo positivo degli animali domestici per la salute e il benessere dell'uomo

Con la Fondazione Royal Canin, l'azienda mira a creare un valore a lungo termine, al livello globale, per la società e la salute umana. I progetti selezionati coprono aree cruciali tra cui l'individuazione del COVID-19 o del cancro al seno da parte dei cani, così come altri progetti tra cui l'utilizzo dei cani per facilitare le capacità di comunicazione dei bambini con autismo.



Milano, 28 luglio 2021 – Royal Canin, leader nella salute e nel benessere di cani e gatti attraverso la nutrizione, annuncia il lancio della Royal Canin Foundation, progettata con l’obiettivo di sostenere il ruolo positivo degli animali domestici per la salute e il benessere umano, creando un valore a lungo termine per la società.



Governata in modo indipendente dalla Royal Canin Company e con sede presso l’headquarter dell’azienda, ad Aimargues in Francia, la Fondazione rappresenta un’ulteriore dimostrazione concreta dell’impegno di Royal Canin a rendere il mondo un posto migliore per i nostri amici a quattro zampe, puntando a costruire un capitale umano e sociale investendo tempo, competenze e risorse in progetti in tutto il mondo che valorizzino il ruolo degli animali domestici a beneficio delle persone.



Tre sono le aree di intervento su cui si concentrerà la Royal Canin Foundation: la salute e il benessere dei cani da lavoro e gli animali domestici a sostegno della salute medica e della salute mentale umana. Nel 2021, quasi 1 milione di dollari sarà destinato a più di 10 progetti in diverse parti del mondo: per individuare il COVID-19, aiutare nel rilevamento del cancro, ma anche allevare cani da assistenza sani e felici e impiegarli nella formazione delle capacità di comunicazione dei bambini con autismo, per sviluppare infine una certificazione per gli addestratori di cani da rilevamento medico.



“In Royal Canin crediamo che tra umani e animali esista un legame unico, che cani e gatti abbiamo un impatto reale sulle nostre vite e sulla società e che creare un mondo migliore per noi significhi creare un mondo migliore anche per loro. – dichiara Geanina Babiceanu, General Manager di Royal Canin Italia – La Royal Canin Foundation riflette l'ambizione di Royal Canin di essere un'azienda guidata dalla propria missione, che opera bene e che fa del bene. Siamo convinti che sostenendo le giuste cause e progetti non contribuiremo solo a valorizzare il ruolo degli animali nelle nostre vite, ma riusciremo a creare una società in cui persone e pet cooperano per il benessere comune.”



Gli Associati di Royal Canin saranno il cuore pulsante della Fondazione: ognuno avrà infatti l'opportunità di essere coinvolto dalle prime fasi della proposta di un progetto, fino alla votazione finale; tutti saranno protagonisti di un progetto globale, un motore di cambiamento, che mira a creare valore per la società e la salute umana grazie ai nostri cani e gatti.

