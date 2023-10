Da oggi c’è una ragione in più per condividere le immagini delle vacanze in compagnia dei nostri cani e gatti: usando l’hashtag #InViaggioConTe e taggando le pagine social di Royal Canin, foto e video potranno essere ripostati, contribuendo a diffondere un appello importantissimo: non abbandoniamoli!

Milano, 05 luglio 2021 – Finalmente si torna a viaggiare e a vivere esperienze indimenticabili in compagnia dei nostri cani e gatti. Per celebrare questi momenti insieme, dopo il successo dell’edizione 2020, torna la campagna social di Royal Canin“#InViaggioConTe”.



Anche quest’anno, tutti i proprietari di cani e gatti potranno condividere su Facebook e Instagram foto e video dei propri amici a quattro zampe, durante i momenti più divertenti vissuti insieme in vacanza: Royal Canin riposterà i più belli, rendendo così i nostri cani e gatti protagonisti di un appello sempre più urgente con l’avvicinarsi dell’estate: non abbandoniamoli!



Partecipare alla campagna è molto semplice: basterà pubblicare sui propri profili Facebook e Instagram le foto più indimenticabili delle vacanze trascorse con gli amici a quattro zampe, taggare l’account @RoyalCaninIT su Facebook o @royalcanin_it su Instagram senza dimenticare l’hashtag ufficiale #InViaggioConTe. Foto e stories più allegre e divertenti saranno poi ripostate sulle pagine italiane ufficiali di Royal Canin e, al termine della campagna, potremo vedere i nostri cani e gatti protagonisti di un video dedicato a loro e al ruolo fondamentale che ricoprono nelle nostre vite.



“Abbiamo deciso di realizzare anche quest’anno la campagna social #InViaggioConTe – dichiara Marzia Graniglia, Digital Media Specialist, Royal Canin Italia - per ricordare a tutti i proprietari di cani e gatti che un amico a quattro zampe è per sempre. Quest’anno, anche in conseguenza della pandemia, si sono verificate molte più adozioni e con l’avvicinarsi dell’estate, il periodo più critico per gli abbandoni, abbiamo il dovere di ricordare a tutti che cani e gatti sono parte integrante delle nostre vite e non possono essere dimenticati. Esistono sempre più numerose mete pet friendly per le nostre vacanze e anche una campagna divertente come questa può aiutare tutti i pet owner a vedere quanto è semplice viverle in completo relax con cani e gatti sempre al nostro fianco”.



Infine, per chi cerca il video o lo scatto perfetto da condividere su Instagram, Royal Canin ha creato tantissimi filtri tutti da scoprire: scattate, condividete e… buone vacanze con i vostri cani e gatti!

***



Royal Canin, azienda leader nella nutrizione salute di alta gamma per cani e gatti.

Fondata nel 1968 dal veterinario nutrizionista Jean Cathary, Royal Canin vanta oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni nutrizionali customizzate.

L’azienda ha come primo obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe, attraverso la conoscenza e il riscani e gattito degli animali.

In collaborazione con un team mondiale di nutrizionisti, veterinari e allevatori, Royal Canin mette da sempre le esigenze di cani e gatti al centro del suo processo di innovazione, offrendo una amplissima gamma di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base alla razza, taglia, età, stile di vita e condizioni di salute.

Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e riscani e gattito per cani e gatti, attenzione alle esigenze specifiche, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti e all’avanguardia nel panorama mondiale del cani e gatti food.

Presente in 100 Paesi, con 15 stabilimenti produttivi, 66 filiali ed oltre 7.000 associati, Royal Canin è presente direttamente in Italia dal 1981.

Realtà dinamica in continua evoluzione, Royal Canin si distingue per il suo profondo focus sulla sostenibilità a 360°, per la massima attenzione a inclusione e diversità, e per la passione e il senso di appartenenza che accomunano tutti i suoi Associati.



Contatti per la stampa

Verdiana Tardi - Communication & Corporate Affairs Director; [email protected]

Elisa Tarrini; [email protected]