Mese del diabete: al via la campagna di sensibilizzazione di Royal Canin® con il patrocinio di ANMVI

Milano, 8 novembre 2021 – Royal Canin®, azienda leader nella promozione della salute e del benessere di cani e gatti attraverso la nutrizione, lancia, in occasione del mese del diabete, una campagna di informazione e sensibilizzazione con il patrocinio di ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). Obiettivo del mese: promuovere una maggiore consapevolezza tra i proprietari sull’importanza di uno stile di vita sano e di una corretta gestione del peso degli amici a quattro zampe, al fine di prevenire patologie legate al sovrappeso, come il diabete, e garantire loro salute e benessere.



Nel mondo, più del 40% della popolazione di cani e gatti è affetta da problematiche di sovrappeso , ma solo 1 proprietario su 5 ne è consapevole: tra le patologie legate all’eccesso di peso c’è il diabete, una malattia che è sempre più frequente nei cani e nei gatti e che può incidere sulla qualità e sull'aspettativa di vita dei nostri amici a quattro zampe.



Per generare consapevolezza sull’importanza dell’informazione e della prevenzione, unita a una nutrizione specifica e su misura, durante tutto il mese di novembre, tradizionalmente legato all’informazione sul diabete, Royal Canin® ricorda che anche cani e gatti possono essere colpiti da questa patologia, realizzando un’attivazione a 360° che coinvolgerà cliniche veterinarie, punti vendita e canali social. In particolare, in alcuni punti vendita selezionati tutti i proprietari avranno la possibilità di incontrare gli esperti, che risponderanno a dubbi, curiosità e domande sullo stato di salute del proprio animale.



“In Royal Canin® ci impegniamo a trasformare la salute attraverso la nutrizione per cani e gatti, un obiettivo raggiungibile solo attraverso una profonda conoscenza della loro natura e dei loro bisogni. – dichiara Giuseppe De Vanna, Pet Professional Director di Royal Canin® - È partendo da questa filosofia che oggi, in occasione del mese del diabete, lanciamo la campagna di sensibilizzazione. L’informazione e la prevenzione sono alla base della salute dei nostri amici a quattro zampe ed è nostro compito accompagnare tutti i proprietari nel prendersi cura dei propri cani e gatti, contribuendo insieme a generare maggiore consapevolezza. Per questo motivo, Royal Canin® è una delle prime aziende a dedicare mesi dell’anno a specifiche patologie animali, con l’obiettivo di essere pionieri di una conoscenza collettiva e profonda, mettendo sempre al centro le esigenze di cani e gatti.”



“Il diabete mellito è indubbiamente una delle più frequenti endocrinopatie del cane e del gatto. Nella maggior parte dei casi i soggetti colpiti richiedono una terapia a vita, ma non è il caso di allarmarsi. Infatti, un'accurata gestione terapeutica del paziente diabetico permette di assicurare all'animale una buona qualità di vita. In primo luogo, il proprietario deve segnalare al Medico Veterinario curante alcuni sintomi sospetti: poliuria (minzione frequente), la polidipsia (molta sete), la polifagia (disturbo dell’appetito) e la perdita di peso. – dichiara Marco Melosi, Presidente di ANMVI - A diagnosi eventualmente confermata, il medico veterinario stabilirà la terapia adeguata. Dato che l’obiettivo è il controllo della glicemia, non si potrà prescindere da una adeguata terapia dietetica associata alla somministrazione di insulina e ad un appropriato esercizio fisico. La gestione alimentare del paziente diabetico è fondamentale. Oggi le scienze nutrizionali hanno fatto passi da gigante in campo veterinario e oggi sul mercato sono disponibili alimenti speciali per animali da compagnia. Con l’aiuto del Medico Veterinario potrà essere individuato il prodotto con le caratteristiche nutrizionali più indicate.”



Un’attenzione costante e puntuale ai sintomi più comuni che possono colpire i nostri cani e gatti, unitamente a una nutrizione bilanciata che risponda alle esigenze dell’animale, è fondamentale per mantenere i nostri amici a quattro zampe in perfetta salute. Garantire una corretta gestione del peso è tanto importante per noi quanto per loro: sul sito di Royal Canin® dedicato al mese del diabete tutte le informazioni più utili per prendersi cura al meglio del proprio cane o gatto.

***

Royal Canin, azienda leader nella nutrizione salute di alta gamma per cani e gatti.

Fondata nel 1968 dal veterinario nutrizionista Jean Cathary, Royal Canin vanta oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni nutrizionali customizzate.

L’azienda ha come primo obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe, attraverso la conoscenza e il rispetto degli animali.

In collaborazione con un team mondiale di nutrizionisti, veterinari e allevatori, Royal Canin mette da sempre le esigenze di cani e gatti al centro del suo processo di innovazione, offrendo una amplissima gamma di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base alla razza, taglia, età, stile di vita e condizioni di salute.

Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, attenzione alle esigenze specifiche, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti e all’avanguardia nel panorama mondiale del pet food.

Presente in 100 Paesi, con 15 stabilimenti produttivi, 66 filiali ed oltre 7.000 associati, Royal Canin è presente direttamente in Italia dal 1981.

Realtà dinamica in continua evoluzione, Royal Canin si distingue per il suo profondo focus sulla sostenibilità a 360°, per la massima attenzione a inclusione e diversità, e per la passione e il senso di appartenenza che accomunano tutti i suoi Associati.



