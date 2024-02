Milano, 18 gennaio 2024 – Royal Canin® annuncia la nomina di Stanislav Chernyavsky a General Manager Italia. Già parte di Royal Canin® con la precedente carica di General Manager del cluster Royal Canin® Eastern Southern Europe, Chernyavsky succede a Geanina Babiceanu, che continua la sua carriera all’interno di Royal Canin® in Europa.

Stanislav arriva da una lunga esperienza nel Gruppo Mars, dove inizia la sua carriera con uno stage nel 2004, per poi accrescere le sue competenze in diverse funzioni (Marketing, Area Commerciale, Vendite), aree geografiche (Ucraina, Russia, Romania e Sud-Est Europa) e segmenti (Mars Multisales, Mars Petcare, Wrigley, Royal Canin). Stas ha coperto ruoli strategici come quello Commercial Director and Key Account Director in Wrigley Russia e dal 2017 Market Head Romania. Dopo quasi 5 anni come General Manager del cluster Eastern Southern Europe, lascia una forte eredità: la più rapida crescita in Europa negli ultimi 3 anni, con un impatto altamente positivo sulle perfomance Europee e un team unito e appassionato con una comprovata esperienza nell'affrontare diversi contesti difficili. Grazie alla sua consolidata esperienza di leadership, maturata attraverso diverse geografie e funzioni, Stanislav contribuirà alla continua crescita sostenibile di Royal Canin® in Italia.

“Sono onorato di assumere il ruolo di General Manager Italia e di portare avanti l'eredità lasciata da Geanina, e allo stesso tempo entusiasta all’idea di vivere e lavorare in un Paese così ricco culturalmente e con un amore così profondo per i pet. L’Italia è un mercato unico, e chiave per Royal Canin®. Abbiamo un obiettivo che ci appassiona: supportare la salute completa di ogni cane e gatto attraverso la nutrizione e rendere Royal Canin® sempre più il punto di riferimento per tutti i pet parent che hanno a cuore la salute e il benessere dei loro pet. E continueremo a farlo grazie alle partnership virtuose con i professionisti del settore, veterinari, negozianti, allevatori e rifugi, al fine di essere sempre più all’avanguardia nel rispondere e soddisfare le esigenze uniche di ciascun pet.” – dichiara Stanislav Chernyavsky, General Manager Royal Canin® Italia.

ABOUT ROYAL CANIN®



Parte del gruppo Mars, Inc., Royal Canin® è pioniera a livello globale nella Health through Nutrition con un chiaro obiettivo: supportare la salute più completa dei cani e dei gatti attraverso la nutrizione. Da oltre 50 anni Royal Canin® produce soluzioni nutrizionali tailorizzate per soddisfare le esigenze specifiche di ogni pet, offrendo una gamma di oltre 350 prodotti su misura, calibrati tenendo in considerazione età, taglia, stile di vita, razza, sensibilità e patologie dei nostri animali domestici.

Fondata nel 1968 dal Medico Veterinario Jean Cathary, Royal Canin® ha un forte dna di innovazione, e lo persegue mettendo sempre al centro il rispetto e la conoscenza di gatti e cani, forte del tesoro di competenza condivisa in continua evoluzione, generato dalle solide pertnership costruite negli anni con i professionisti del settore: veterinari, negozianti, allevatori e rifugi. Royal Canin® vuole un mondo migliore per gli animali domestici, e anche per le persone e il pianeta. Per questo si impegna attivamente per diffondere rispetto e conoscenza dei pet, e persegue il benessere degli Associati e delle comunità in cui opera, lavorando ogni giorno per ridurre il proprio impatto carbonico e per garantire un futuro sostenibile per le generazioni future. Attraverso la Fondazione Royal Canin®, inoltre, promuove il ruolo positivo dei pet nella società supportando progetti e associazioni che li vedono protagonisti: un esempio è il progetto italiano di Frida’s Friends che porta per la prima volta in Italia la cat therapy nei reparti pediatrici degli ospedali Niguarda e Fatebenefratelli di Milano.

