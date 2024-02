Mars, Royal Canin e AniCura presentano il primo One Mars Office a Milano e ridisegnano il lavoro del futuro

A partire dal 2022 One Site diventerà una sede unica per tutti gli Associati del Gruppo

Milano 12 marzo, 2021 – Il Gruppo Mars rafforza il proprio team presentando il nuovo One Mars Office - Mars, Royal Canin e AniCura - che sarà al contempo l’headquarter del Cluster Multisales Sud Europa. Il nuovo sito sarà inaugurato nel 2022, ospitando i team Mars e Royal Canin a cui si aggiungeranno successivamente gli Associati AniCura.



One Site si presenterà come una sede lavorativa proiettata verso il futuro: proseguendo sull’approccio al lavoro di Mars, realtà pioniera nello smartworking, e facendo tesoro degli insegnamenti portati da un anno di gestione del lavoro da remoto. Improntato alla cocreazione e alla collaborazione, il nuovo ufficio prevederà un approccio più agile alla gestione degli spazi, permettendo agli Associati di bilanciare il lavoro da casa con quello dall’ufficio.



La sede fa parte del progetto Symbiosis di Covivio, il nuovo Business District flessibile e tecnologico, sito nel cuore di Milano, nei pressi di Fondazione Prada. Mars andrà così a inserirsi in una delle zone più all’avanguardia e green della città, in uno spazio di oltre 125.000 mq; la scelta strategica di una sede comune per i tre brand rappresenta uno dei casi piu virtuosi nel panorama del Gruppo.



I nuovi uffici, costruiti secondo le più moderne tecnologie di risparmio energetico e immersi in oltre 13.000mq di aree verdi, incentiveranno anche un nuovo modo di vivere e lavorare green: poche stampanti e zero plastica, affinché ciascun Associato possa contribuire a preservare il pianeta. È così che incentiviamo un nuovo Way of Working, attento alle esigenze degli Associati e della comunità. Il tutto mantenedo inalterato il DNA 100% pet friendly degli uffici MARS, per ospitare sul posto di lavoro anche gli amici a quattro zampe.



“In Mars amiamo pensare in generazioni e non solo in trimestri. Per questo per il nostro nuovo ufficio abbiamo fortemente voluto un’area che in modo iconico rappresentasse questo sguardo verso il futuro. Un segnale di riconferma dell’ottimismo che caratterizza la nostra cultura aziendale, ma anche di fiducia verso l’Italia e Milano che, nonostante il momento, continua a guardare avanti, con opere di grande rilancio del territorio come questa” – sottolinea Paolo Rigamonti, GM & AD Mars South Europe.



“Stiamo vivendo un momento storico per Mars, Royal Canin e Anicura in Italia. In un momento in cui tutti sogniamo il ritorno in ufficio, pianifichiamo l’ingresso in una nuova sede di One Mars, che rappresenterà il vero e proprio Office of the Future: agile, sostenibile, flessibile e pet friendly. Vogliamo così essere pionieri di un nuovo Way of Working, sempre più attento alle esigenze dei nostri Associati: una vero momento storico che siamo orgogliosi di vivere come parte del Gruppo Mars e che avrà un impatto estremamente positivo sul benessere e sulla soddisfazione di tutti noi” – aggiunge Geanina Babiceanu, GM Royal Canin Italia.



“Il nuovo Business District rappresenta lo sviluppo di un modello di futuro fino ad ora solo immaginato. Il complesso sarà immerso nel verde, un’area rigenerata interamente sostenibile che ridisegna la geografia della città. AniCura seguirà gli Associati di Mars e Royal Canin in un secono momento e quando questo avverrà si realizzerà un passo importante per tutti noi e per il team petcare nel mondo” – conclude Stefano Caporali, Country Manager AniCura Italia.

Mars Multisales, South Europe è il cluster che unisce l’Italia a Grecia, Cipro e Malta con headquarter a MIlano. Il Cluster produce e distribuisce una vasta gamma di prodotti con marchi tra i più conosciuti al mondo. Tra i brand Mars distribuiti: Petcare – PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, SHEBA®, KITEKAT®, GREENIES®; Chocolate – M&M’S®, SNICKERS®, MARS®, TWIX®, MALTESERS®; Wrigley – chewing gum: Extra®; confections – SKITTLES®; Food – BEN’S ORIGINALTM e SUZI WAN® – e la nuova gamma di healthy snack a base di frutta secca BE-KIND®. Per maggiori informazioni su Mars, visitaci su www.mars.com. Seguici su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.



Royal Canin, azienda leader nella nutrizione salute di alta gamma per cani e gatti. Fondata nel 1968 dal veterinario nutrizionista Jean Cathary, Royal Canin vanta oltre 50 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni nutrizionali customizzate. L’azienda ha come primo obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe, attraverso la conoscenza e il rispetto degli animali. In collaborazione con un team mondiale di nutrizionisti, veterinari e allevatori, Royal Canin mette da sempre le esigenze di cani e gatti al centro del suo processo di innovazione, offrendo una amplissima gamma di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in base alla razza, taglia, età, stile di vita e condizioni di salute. Analisi e osservazione dei fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, attenzione alle esigenze specifiche, sono gli elementi che rendono questa azienda una delle realtà più importanti e all’avanguardia nel panorama mondiale del pet food. Presente in 100 Paesi, con 15 stabilimenti produttivi, 66 filiali ed oltre 7.000 associati, Royal Canin è presente direttamente in Italia dal 1981. Realtà dinamica in continua evoluzione, Royal Canin si distingue per il suo profondo focus sulla sostenibilità a 360°, per la massima attenzione a inclusione e diversità, e per la passione e il senso di appartenenza che accomunano tutti i suoi Associati. Scopri di più su www.royalcanin.com/it e su Facebook, LinkedIn, Instagram e Youtube



AniCura è un gruppo di ospedali e cliniche veterinarie leader in Europa per la fornitura di cure di alta qualità per gli animali da compagnia. Nata nel 2011 nei Paesi Scandinavi da una fondazione non-profit, come prima fusione di ospedali veterinari per piccoli animali, cura ogni anno 3 milioni di animali da compagnia, è presente in 13 Paesi europei con 350 cliniche e 7.000 collaboratori. AniCura è presente in Italia dal 2018, come il più grande gruppo di cliniche veterinarie del Paese, vanta un network di 17 strutture site nel Centro-Nord e un team di oltre 600 collaboratori di cui 500 veterinari e 40 diplomati al college Europeo. AniCura si pone come obiettivo quello di soddisfare la sempre crescente domanda di cure mediche all’avanguardia, offrendo servizi di alta qualità e investendo al contempo nella ricerca e nella formazione dei propri Associati. Scopri di più su www.anicura.it seguici su Facebook e su LinkedIn



