Royal Canin®: al via il concorso salute passo dopo passo

Supportare la salute del proprio animale è più semplice se lo si conosce meglio. Così nasce il nuovo concorso Royal Canin®: tante domande, curiosità, attività e premi per scoprire cosa rende unici, e in salute, i nostri amici a quattro zampe.

Milano, 7 settembre 2022 – Prende il via Salute Passo dopo Passo, il concorso di Royal Canin® attivo da oggi fino all’8 marzo 2023 e rivolto a tutti i proprietari di cani e gatti per contribuire, con semplici e divertenti attività, a generare maggiore informazione e consapevolezza sulle caratteristiche dei nostri amici a quattro zampe, sui loro bisogni specifici e sulle loro necessità. Lo scopo è imparare ogni settimana sempre qualcosa di nuovo sui nostri migliori amici, contribuendo, attraverso l’apprendimento continuo, al loro benessere quotidiano.



Per partecipare al concorso è sufficiente accedere o registrarsi al sito royalcaninconcorsi.it e scegliere il proprio giocatore a quattro zampe. Una volta completata la registrazione, via alle domande e alle attività, per accumulare quanti più punti possibili e scalare le classifiche, attraverso le seguenti modalità:

Parlaci del tuo amico a quattro zampe: 5 semplici domande per raccontarci chi è Quiz a tempo: ogni settimana 3 domande a tempo a risposta chiusa relative al mondo dei nostri amici a quattro zampe, con curiosità e aneddoti tutti da scoprire Registrazione acquisti: caricando gli scontrini relativi ai propri acquisti Royal Canin® Invita un amico: una modalità che permette di invitare i nostri amici umani e i loro compagni animali e accumulare entrambi punti extra Condividilo sui social: fai sapere a tutti che stai partecipando al concorso Seguici sui social: segui le pagine ufficiali Facebook e Instagram di Royal Canin® Italia

Conoscere il proprio amico animale (e vincere!) non è mai stato così semplice e sarà sempre possibile conoscere il proprio punteggio nella classifica mensile di riferimento, cane o gatto.



Ogni mese i primi 3 classificati per categoria avranno subito diritto a un premio. In palio 30 EasyVoucher “Pet”, buoni pensati proprio per il mantenimento del benessere del proprio cane o gatto da utilizzare, ad esempio, per la loro assicurazione sanitaria, per una visita del veterinario o un servizio tolettatura.



I partecipanti più bravi a rispondere ai quiz e completare tutte le modalità di gioco potranno competere per la super classifica finale e aggiudicarsi maxi-forniture di alimenti Royal Canin®, appositamente scelte dai nostri esperti in nutrizione e specifiche per le esigenze di cani e gatti.



Consulta il regolamento e, se non lo hai ancora fatto, iscriviti al sito royalcaninconcorsi.it