Situazione in Ucraina

I nostri cuori sono spezzati dalla terribile guerra in corso in Ucraina. La nostra priorità assoluta rimane la sicurezza dei nostri Associati impattati e continuiamo a lavorare duramente per fornire ai nostri coraggiosi colleghi ucraini il sostegno di cui hanno bisogno. I team dei nostri Associati stanno lavorando instancabilmente per aiutare quelli che sono ancora in Ucraina, così come quelli che sono già riusciti ad attraversare i confini. Aumenteremo di ulteriori $ 10 milioni la nostra donazione in denaro e in natura a cause umanitarie, in aggiunta ai $ 2 milioni già versati la scorsa settimana per supportare persone e animali colpiti.

Mars opera in Russia da oltre 30 anni e vi conta quasi 6.000 associati, parte vitale della nostra azienda per decenni. Continueremo a sostenerli, ma continuare a fare business come sempre per noi non è un’opzione percorribile al momento. Stiamo assistendo ad una crisi umanitaria, e questo guida tutte le nostre azioni. Abbiamo deciso di ridimensionare la nostra attività e rifocalizzeremo i nostri sforzi in Russia sulle uniche attività essenziali per garantire l’alimentazione del popolo russo e degli animali domestici. Tutti i profitti derivanti dalle nostre attività in Russia saranno utilizzati per cause umanitarie. Abbiamo sospeso nuovi investimenti in Russia e non importeremo o esporteremo i nostri prodotti dentro o fuori dai suoi confini. Infine, i nostri social media e le attività pubblicitarie in Russia e Bielorussia rimarranno sospesi.

Si tratta di una situazione in continua evoluzione e incerta, e - se dovremo intraprendere ulteriori azioni - non esiteremo a farlo. Ribadiamo il nostro sostegno alle vittime innocenti di questa guerra e chiediamo una soluzione pacifica. I nostri cuori vanno al popolo ucraino e a tutti coloro che sono stati colpiti da questi terribili eventi.