Dispositivi di alimentazione

Potresti non essere presente per supervisionare ogni pasto, in questo caso prendi in considerazione un dispositivo di alimentazione per animali domestici. Di dimensioni e prezzi diversi, possono essere utili per far sì che non ci siano scambi di cibo tra gli animali domestici.



Ci sono anche specifici collari in grado di aprirsi solo per l'animale domestico registrato su quel dispositivo. Questa è una soluzione di alimentazione ideale lì dove convivono più animali domestici.