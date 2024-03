I British Longhair sono molto socievoli e amano rimanere in compagnia delle persone, in particolare del loro proprietario. Amano giocare da soli, si divertono in assenza del proprietario, ma amano anche dormire per ore ed essere coccolati.

Questi gatti amano il cibo e, a causa del loro stile di vita sedentario, possono prendere peso velocemente; per questo è importante controllare le razioni per assicurarsi che non vadano in sovrappeso.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)