Nonostante l'aspetto fragile, il gatto della razza Cornish Rex è molto robusto. È un animale domestico perfetto per chi predilige i gatti attivi, in grado di partecipare alla vita familiare.

Il Cornish Rex è un gatto che ama stare in braccio... a chiunque. Va d'accordo con gli altri animali ed è perfetto per i bambini. Ha bisogno di spazio perché ama correre e arrampicarsi. Il Cornish Rex adora anche stare fuori casa, in un recinto o in giardino.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)