I gatti di razza Exotic Shorthair fanno parte della famiglia dei gatti brachicefalici, con il caratteristico muso schiacciato ed il cranio piatto e rotondo. Queste caratteristiche anatomiche possono essere causa di alcune problematiche di salute, in particolare a livello di cute, occhi e apparato respiratorio, così come una ridotta capacità di tollerare il calore. Per tutte le razze brachicefaliche, il nostro suggerimento è quello di scegliere gatti con caratteristiche fisiche non estreme, prendere contatto con allevatori responsabili e consultare sempre il proprio Medico Veterinario.