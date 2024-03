Il Gatto dell'Isola di Man è un gatto molto calmo e ha una spiccata intelligenza sociale. Ama stare con le persone e crea un forte legame con la propria famiglia. Se introdotto correttamente, va d'accordo con i bambini e gli altri animali domestici.

Questo gatto docile e calmo è molto affettuoso e preferisce non rimanere solo per lunghi periodi di tempo. Se devi lasciarlo in casa da solo, prendi in considerazione l'idea di adottare un secondo Gatto dell'Isola di Man come compagno.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)