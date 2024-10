Gli Ocicat sono gatti fiduciosi ed estroversi con gli ospiti della casa. Sono gatti brillanti e imparano facilmente le regole della casa. Questo, insieme alla loro natura socievole, gli permette di imparare velocemente a rispondere ai comandi.

Gli Ocicat sono gatti socievoli e non amano rimanere da soli. Sono particolarmente adatti a famiglie numerose in cui vi siano molte attività da svolgere e diventano tristi se lasciati soli per lunghi periodi.

