Un gatto anziano, di età superiore ai 12 anni, può manifestare difficoltà di assimilazione dei nutrienti. Per favorire il mantenimento del peso dei gatti durante l'invecchiamento, e ridurre il rischio di possibili carenze nutrizionali, è raccomandato offrire loro un alimento altamente digeribile e arricchito di nutrienti specifici.

Con l'età, è più probabile che i gatti soffrano di problemi orali e, in alcuni casi, è possibile che manifestino anche una riduzione del senso del gusto e dell'olfatto, con una conseguente riduzione dell'assunzione di cibo. Per continuare a stimolare il loro appetito, la forma, la dimensione e la consistenza delle crocchette dovranno essere adattate alle loro mascelle potenzialmente più fragili.

Il fabbisogno energetico di un gatto dipende dal suo stile di vita, anche durante la fase di invecchiamento. Un gatto anziano che continua a uscire regolarmente dovrebbe essere nutrito con alimenti formulati con un contenuto calorico adattato. D'altra parte, l'invecchiamento non riduce il rischio di obesità di un gatto che vive prevalentemente in casa. In questo caso, l'apporto energetico giornaliero dovrebbe essere sempre attentamente monitorato. Sarà pertanto da preferire un alimento con un moderato contenuto di grassi.

High-quality protein. Contrary to a widely held misconception, lowering the protein content in food brings little benefit in limiting kidney failure. On top of it, older dogs are less efficient at using dietary protein than younger dogs. Reducing the phosphorus content is a good way of slowing down the gradual deterioration of kidney function

A higher proportion of the trace elements iron, copper, zinc, and manganese to help maintain good condition of the skin and coat.

A higher quantity of polyunsaturated fatty acids (omega-3 and omega-6 fatty acids) to maintain the quality of the coat. Dogs can normally produce these fatty acids, but ageing can affect this physiological process.