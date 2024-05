Ogni fase della vita del tuo gatto porta con sé gioie e sfide uniche, in particolare quando diventa anziano I cambiamenti comportamentali e fisici che si verificano durante la fase di invecchiamento implicano alcuni accorgimenti relativamente all'ambiente in cui vive, all'attività fisica e alla sua gestione nutrizionale al fine di sostenerlo in questa delicata fase della sua vita.

L'aspettativa di vita dei gatti si è allungata considerevolmente. Possono vivere infatti fino a 15 anni ma non è raro che raggiungano anche i 20 anni di età (l'equivalente di 96 anni per l'essere umano). Di solito a partire dagli 11 anni inizierai a i segni associati all'invecchiamento e cambieranno anche le sue esigenze nutrizionali.

Gestione dell'ambiente domestico del gatto anziano

Man mano che il tuo gatto invecchia, la sua funzionalità articolare tende a ridursi progressivamente fino alla possibile insorgenza di patologie quali l'artrite. La sua mobilità potrebbe quindi ridursi, diventare più instabile sulle zampe o avere difficoltà nel raggiungere i luoghi preferiti della casa, qualora fossero rialzati.

Alcuni piccoli accorgimenti che puoi adottare sono per esempio fornirgli rampe o scale per salire negli angoli in cui ama stazionare e rendendo particolarmente confortevole la sua cuccia in modo che possa riposare comodamente. Una cassetta igienica con i bordi più bassi può aiutare i gatti più anziani a entrare e uscire senza troppe difficoltà.

Se la casa è su più livelli, posiziona una lettiera per ogni piano e, in un luogo ben separato, aggiungi anche altre ciotole per il cibo e l'acqua avendo cura di tenerle pulite ogni giorno. Così facendo potrai contribuire a ridurre il suo stress. dovresti inoltre evitare di cambiare gli aspetti della sua routine poiché questi cambiamenti possono aggravare eventuali difficoltà cognitive.

Esercizio e toelettatura del gatto anziano

Il dolore e la sensibilità articolare rendono il gatto meno attivo e meno incline a giocare o a venirti incontro ogni volta che lo chiami. Potrebbe anche non gradire, e reagire male, nell'essere preso in braccio. Inoltre, i gatti più anziani soffrono spesso di disturbi cognitivi che possono manifestarsi con atteggiamenti di indifferenza e apatia o, al contrario, con reazioni aggressive.

È buona norma che anche durante questa fase della vita, il gatto faccia attività fisica che lo aiuti nel mantenimento del peso forma. Incoraggiarlo a giocare tranquillamente durante il giorno con il suo giocattolo preferito può essere un modo semplice per tenerlo in forma e aiutarlo a stabilire un ciclo del sonno migliore in quanto tale attività lo farà stancare.

Una riduzione della mobilità articolare, e di conseguenza dell’elasticità e della flessibilità, può portare i gatti più anziani ad avere maggiore difficoltà nel prendersi cura del loro mantello. Pertanto, è importante spazzolarli regolarmente per rimuovere i peli morti e favorire il mantenimento della salute della cute e del pelo.