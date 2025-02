Come si utilizza Pill Assist™ Gatto

Come usare Pill Assist™ gatto

Pill Assist™ è una soluzione rapida e semplice per somministrare efficacemente una compressa ad un gatto. Il prodotto è altamente appetibile e una volta ben sigillato aiuta a nascondere il farmaco.

Afferrare Pill Assist con il pollice e l’indice e inserire il medicinale all’interno del prodotto con l’altra mano

Utilizzando la mano che non è entrata in contatto con il medicinale, stringere la parte superiore di Pill Assist fino a chiuderla

A questo punto, Pill Assist è sigillato e pronto per essere offerto al gatto.

È importante non toccare Pill Assist™ con la stessa mano che è venuta a contatto con il farmaco. I gatti hanno sensi molto sviluppati e potrebbero individuare facilmente i residui di farmaco su Pill Assist™, rifiutandolo.

Per un miglior risultato, offri Pill Assist™ al tuo gatto all’inizio senza medicina. In questo modo, il gatto si abituerà al prodotto e tenderà ad assumerlo senza problemi anche quando conterrà il medicinale prescritto. Pill Assist™ è specificamente indicato per la somministrazione di farmaci e pertanto non va considerato un sostitutivo del cibo né uno snack.

Pill Assist™ è disponibile dal tuo Medico Veterinario. In caso di dubbi su come somministrare farmaci al tuo gatto, chiedi consiglio al tuo Medico Veterinario.

* Risultato di un’osservazione con placebo, effettuata con 31 gatti a cui è stato offerto Pill Assist™ due volte al giorno per un periodo di cinque giorni.

Quantità giornaliera raccomandata: massimo 6 pezzi al giorno per un gatto di 4 kg. Per quantità maggiori, consultare il veterinario.