Come l’alimentazione contribuisce alla salute digestiva del gatto

Non è infrequente per i gatti manifestare nell’arco della loro vita segni di sensibilità digestiva. Tuttavia, grazie ai consigli del Medico Veterinario e ad una nutrizione specifica è possibile favorire la loro salute ed il loro benessere Infatti, i diversi nutrienti dell’alimento prescelto, dalla specifica miscela di fibre alle proteine di elevata qualità, possono aiutare i gatti nella gestione delle sensibilità digestive.

Le proteine nell'alimentazione del gatto

Le proteine sono nutrienti importanti dell'organismo, sostenendo la struttura di pelle, pelo e artigli del gatto nonché degli anticorpi. Gli aminoacidi, i componenti delle proteine, possono essere convertiti in glucosio che, oltre a fornire energia ai vari distretti organici, contribuisce alle funzionalità cerebrali, renali e difensive del gatto.



In particolari condizioni, nei casi ad esempio di gatti allergici e/o intolleranti ad una determinata proteina oppure a seguito dell’ingestione di proteine scarsamente digeribili, potrebbero manifestarsi problematiche digestive. In simili situazioni, il poter offrire delle proteine altamente digeribili che non “sovraccaricano” il tratto gastrointestinale può aiutare a favorire la salute digestiva. Così come in presenza di gatti affetti da una allergia o una intolleranza alimentare, il poter disporre di alimenti specifici che impiegano una sola fonte proteica novella (non comune) o proteine idrolizzate può contribuire alla salute ed al benessere del gatto.

I grassi nell'alimentazione del gatto

Il fabbisogno in carboidrati dei gatti non è pari a quello dell’uomo. Tuttavia, i carboidrati sono altresì importanti nella alimentazione del gatto in quanto apportano glucosio ed energia.



Si pensa erroneamente che i gatti possano soffrire di intolleranze al glutine o di celiachia proprio come gli umani: ad oggi non vi sono evidenze scientifiche a supporto di tali affermazioni. I gatti con sensibilità digestive possono trarre beneficio da fonti di carboidrati altamente digeribili come il riso.

I carboidrati nell’alimentazione del gatto

Il fabbisogno in carboidrati dei gatti non è pari a quello dell’uomo. Tuttavia, i carboidrati sono altresì importanti nella alimentazione del gatto in quanto apportano glucosio ed energia. Si pensa erroneamente che i gatti possano soffrire di intolleranze al glutine o di celiachia proprio come gli umani: ad oggi non vi sono evidenze scientifiche a supporto di tali affermazioni. I gatti con sensibilità digestive possono trarre beneficio da fonti di carboidrati altamente digeribili come il riso.