Per esempio, sapevi che cani e gatti possono scottarsi al sole? O che il gatto non riesce a regolare la temperatura facilmente? O che tosare il pelo del gatto potrebbe comportare più svantaggi che vantaggi? Ecco alcuni suggerimenti da tenere in considerazione per mantenere il tuo animale a suo agio nella calura estiva.

Gli animali che patiscono maggiormente il caldo sono quelli in sovrappeso, anziani e alcune razze con pelo folto come il Norvegese delle Foreste, il Maine Coon o il Persiano che ha anche il muso brachicefalo, con difficoltà quindi respiratorie.

Scottature: anche i gatti necessitano di adeguata protezione solare sulle zone sensibili e meno protette dal pelo come la punta delle orecchie, il naso e le altre aree esposte ai raggi solari. Gli animali con la pelle rosa, glabri o i mantelli chiari sono più vulnerabili. Un esempio per tutti, il gatto Sphinx o il Devon Rex. Se non puoi evitarla, circa mezz'ora prima dell'esposizione al sole, applica una protezione solare adatta al tuo animale, assicurandoti di evitare creme a base di ossido di zinco, in quanto tossico; proteggerlo anche con una maglietta può aiutarlo a evitare fastidiose irritazioni.

Il gatto fatica a termoregolare: come il cane, non è dotato di ghiandole sudoripare sul corpo, per questo sudano soltanto attraverso i polpastrelli, con un’efficienza bassa. Quando ha molto caldo, il tuo amico felino respira anche a bocca aperta, ma la traspirazione è comunque insufficiente per abbassare adeguatamente la sua temperatura corporea. Per questo durante la stagione calda è importantissimo che il tuo gatto rimanga idratato e al fresco, per prevenire il colpo di calore. I segni del colpo di calore possono includere il respiro affannoso, letargia, debolezza, salivazione abbondante, febbre alta, gengive rosso scuro, battito cardiaco accelerato, insensibilità all'ambiente circostante e vomito.

È importante lasciare sempre a disposizione dell’acqua fresca (non fredda), cambiandola spesso, e dare la razione di alimento durante le ore meno calde della giornata.

L’automobile è pericolosa: uno studio della Stanford University ha dimostrato che, indipendentemente dalle temperature esterne, la temperatura all'interno dell’abitacolo può aumentare di oltre 5 °C ogni ora. Per questo motivo, non devi lasciare il tuo animale domestico in macchina, neanche per pochi minuti, neanche all’ombra.

Non tosare il tuo gatto: il mantello lo isola dal caldo, quindi la tosatura non è la strategia migliore. Risulta più importante sfoltire il pelo spazzolandolo, per eliminare il sottopelo e ridurre la temperatura corporea. Se necessario, bagnalo spesso.