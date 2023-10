Appetite Control Gravy

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Appetite Control Care fettine in salsa è una formula nutrizionale precisa e bilanciata che contribuisce a controllare la richiesta insistente di cibo. ROYAL CANIN® Appetite Control Care fettine in salsa è formulato con livelli adattati di proteine e di grassi per il mantenimento del peso ideale. Il suo contenuto di umidità aiuta a soddisfare l’appetito dei gatti che hanno la tendenza a chiedere cibo con insistenza. Questo alimento è inoltre arricchito con L-carnitina, coinvolta nell’ottimale metabolismo dei grassi. ROYAL CANIN® Appetite Control Care ha risultati provati. Secondo uno studio interno*, oltre il 90% dei proprietari ha segnalato una riduzione della richiesta insistente di cibo tra i pasti in 4 settimane nei gatti nutriti con gli alimenti secchi e umidi ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE. ROYAL CANIN® Appetite Control Care è disponibile anche fettine in gelatina e in morbido patè, oltre che nel formato in crocchette. Abbinare l’alimento umido all’omologo alimento secco fornisce la varietà di consistenze e profili aromatici che incoraggiano il consumo dei pasti. *Studio interno Royal Canin

