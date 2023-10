DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Digestive Care è una formula nutrizionale precisa e bilanciata che aiuta a favorire una salute digestiva ottimale. Grazie alla presenza di proteine altamente digeribili (L.I.P.) e di una miscela di prebiotici e fibre (tra cui psyllium), questa formula contribuisce al miglioramento della qualità delle feci. ROYAL CANIN® Digestive Care ha risultati provati. Secondo uno studio interno*, i gatti nutriti con l’alimento secco l'ROYAL CANIN® Digestive Care producevano oltre il 95% di feci ottimali in 10 giorni. ROYAL CANIN® Digestive Care è disponibile anche in due consistenze umide: in salsa e in morbido patè. Abbinare l’alimento umido all’omologo alimento secco fornisce la varietà di consistenze e profili aromatici che favoriscono il consumo dei pasti. *Studio interno Royal Canin

