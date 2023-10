DETTAGLI PRODOTTO

I boli di pelo si formano quando il pelo permane nello stomaco del gatto a lungo senza attraversare il tratto digerente. La maggior parte del pelo si muove senza problemi lungo l’apparato digerente, ma se si accumula possono formarsi veri e propri boli. Ecco perché ROYAL CANIN® Hairball Care in salsa (Gravy) è formulato per stimolare il transito intestinale ed aiutare così il gatto ad eliminare il pelo ingerito. ROYAL CANIN® Hairball Care in salsa (Gravy), inoltre, contribuisce al mantenimento del peso ideale del tuo gatto, grazie ad un contenuto di grassi adattato. La formula comprende anche acidi grassi essenziali, che costituiscono una preziosa fonte energetica. L’alta digeribilità di ROYAL CANIN® Hairball Care in salsa (Gravy) è supportata dalla presenza di fibre alimentari, che contribuiscono all’equilibrio della flora e alla corretta attività del tratto intestinale. Per soddisfare le preferenze di ciascun gatto, ROYAL CANIN® Hairball Care in salsa (Gravy) è disponibile anche in versione secca: crocchette gustose e croccanti. Se preferisci un’alimentazione mista, puoi seguire le tabelle nutrizionali riportate, per garantire al tuo gatto la giusta quantità di alimento secco e umido ed ottimizzare i benefici.

