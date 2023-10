Hairball Care Gravy

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Hairball Care fettine in salsa è una formula nutrizionale precisa e bilanciata che aiuta a stimolare il transito intestinale per contribuire alla naturale eliminazione del pelo ingerito. ROYAL CANIN® Hairball Care ha risultati provati. Secondo uno studio interno *, l’uso esclusivo dell’alimento umido ROYAL CANIN® Hairball Care riduce la formazione dei boli di pelo in 14 giorni. ROYAL CANIN® Hairball Care è disponibile anche in fettine in gelatina, oltre che nel formato in crocchette. Abbinare l’alimento umido all’omologo alimento secco fornisce la varietà di consistenze e profili aromatici che incoraggiano il consumo dei pasti. *Studio interno Royal Canin

