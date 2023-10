KITTEN Morbido patè in salsa

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Kitten in morbido patè è appositamente formulato per supportare i fabbisogni nutrizionali dei gattini nella “fase di consolidamento” della loro crescita. Questo alimento è pensato per i gattini tra i 4 e i 12 mesi di età che affrontano un periodo di cambiamenti fisici e comportamentali significativi. La consistenza morbida del patè ed il gusto ottimale rendono questo alimento molto appetibile e adatto ai gattini durante la crescita. Contiene inoltre vitamina C e vitamina E per supportare lo sviluppo delle difese naturali del gattino. ROYAL CANIN® Kitten in morbido patè è inoltre arricchito con acidi grassi omega-3 (DHA) che supportano lo sviluppo cerebrale e della vista dei gattini. ROYAL CANIN® Kitten in morbido patè soddisfa i palati più esigenti, offrendo al tuo gattino un’esperienza sensoriale e contribuendo al mantenimento dello stato di idratazione. E’ particolarmente indicato in abbinamento con l’alimento secco ROYAL CANIN® Kitten. Al raggiungimento dei 12 mesi di età, il tuo gattino avrebbe bisogno di un alimento appositamente pensato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. ROYAL CANIN® propone una vasta offerta di alimenti completi e bilanciati atti a soddisfare le specifiche necessità dei gatti adulti. Sono disponibili in versione secca (crocchette) o in diverse consistenze di umido (morbido paté, bocconcini in salsa e/o in gelatina).

