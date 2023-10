DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Kitten Sterilised è appositamente formulato per supportare i fabbisogni nutrizionali dei gattini sterilizzati nella “fase di consolidamento” della loro crescita. E’ pensato per i gattini sterilizzati tra i 6 e i 12 mesi di età che affrontano un periodo di cambiamenti fisici e comportamentali significativi. Questa formula specifica contiene un livello moderato di grassi per contribuire a limitare l’aumento di peso, e un contenuto ottimale in proteine, calcio e fosforo, per favorire una crescita armoniosa. Contiene inoltre vitamina C e vitamina E che contribuiscono allo sviluppo delle difese naturali del gattino. Grazie a una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili, ROYAL CANIN® Kitten Sterilised favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale a supporto della salute digestiva. Le crocchette ROYAL CANIN® Kitten Sterilised sono state inoltre appositamente pensate per adattarsi alla piccola bocca dei gattini. Grazie all’azione meccanica di pulizia esercitata durante la masticazione si promuove l’igiene orale del gattino. Al raggiungimento dei 12 mesi di età, il tuo gattino sterilizzato avrebbe bisogno di un alimento appositamente pensato per soddisfare i fabbisogni nutrizionali legati all’età adulta. ROYAL CANIN® Appetite Control Care è l’offerta nutrizionale, completa e bilanciata, formulata per i gatti sterilizzati adulti. Disponibile secco (crocchette) e umido (bocconcini in salsa e in gelatina).

