DETTAGLI PRODOTTO

ALIMENTO COMPLETO ED EQUILIBRATO PER GATTI ADULTI (DI OLTRE 1 ANNO DI ETÀ) CON SENSIBILITÀ DIGESTIVA DIGESTIONE OTTIMALE Alcuni gatti mostrano una sensibilità digestiva che può esprimersi con feci più morbide. SENSIBLE 33 contiene una combinazione esclusiva di nutrienti per contribuire ad un’ottimale sicurezza digestiva (L.I.P.*) e prebiotici per il mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale. * L.I.P.: proteine selezionate per la loro elevata digeribilità. ALTA APPETIBILITÀ Tre forme diverse di crocchette e aromi rigorosamente selezionati per stimolare l’appetito dei gatti esposti a sensibilità digestive. ENERGIA CONCENTRATA Per gatti che richiedono una densità energetica superiore. BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA URINARIO Contribuisce al buon funzionamento del sistema urinario nei gatti adulti.

