PROGRAMMA URINARY CARE:

1. Abbina l’alimento umido ROYAL CANIN® URINARY CARE all’omologo alimento secco. 2. Per favorire l’assunzione di acqua, assicurati che il tuo gatto abbia a disposizione dell’acqua fresca e pulita, lontano dalla ciotola per il cibo e dalla lettiera. 3. Per favorire la minzione, assicurati di mettere a disposizione una lettiera in più rispetto al numero di gatti che hai. Utilizza una lettiera adeguata e puliscila regolarmente, poiché i gatti sono molto sensibili agli odori. 4. Per qualsiasi domanda o dubbio sulla salute del tuo gatto, puoi contattare il tuo medico veterinario.