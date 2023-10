Urinary Care Gravy

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Urinary Care fettine in salsa è una formula nutrizionale precisa e bilanciata che può essere utilizzato a lungo termine per aiutare a sostenere la salute delle vie urinarie. ROYAL CANIN® Urinary Care ha risultati provati. Secondo uno studio interno*, la salute delle vie urinarie è supportata in 10 giorni nei gatti sani nutriti con gli alimenti secchi e umidi ROYAL CANIN® Urinary Care. ROYAL CANIN® Urinary Care è disponibile anche in fettine in gelatina, oltre che nel formato in crocchette. Abbinare l’alimento umido all’omologo alimento secco fornisce la varietà di consistenze e profili aromatici che incoraggiano il consumo dei pasti. *Studio interno Royal Canin

Di più