DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Gastrointestinal Hairball è specificamente formulato per aiutare a supportare la salute digestiva del tuo gatto nei casi di diarrea acuta e cronica o di formazione ricorrente dei boli di pelo. Una miscela specifica di fibre (tra cui psyllium) aiuta ad eliminare i peli ingeriti e a controllare la formazione di boli di pelo. Un alimento a elevato contenuto di fibre per favorire la regolarizzazione del transito intestinale. Una formula altamente digeribile, che include prebiotici per favorire la salute digestiva. Questo alimento è formulato per favorire anche la salute dell’ambiente urinario. Come parte della gamma ROYAL CANIN® Veterinary Nutrition™, è importante che questo prodotto venga somministrato al tuo animale solo se consigliato da un Medico Veterinario. Il passaggio da un alimento ad un altro deve essere agevole e graduale su un periodo di 7-10 giorni. Assicurati di fornire la giusta quantità giornaliera di alimento.

Di più