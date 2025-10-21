Benefici: Cistite idiopatica / Dissoluzione dei calcoli di struvite / Basso valore RSS/ Diluizione delle urine/ Indice S/O. ROYAL CANIN®Urinary S/O straccetti in salsa è un alimento dietetico completo per gatti indicato per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite. L'alto contenuto di umidità di questa formula aumenta la diluizione delle urine nei gatti con cistite idiopatica o cistite ricorrente. Aiuta a dissolvere efficientemente gli uroliti di struvite e favorisce la creazione di un ambiente urinario sfavorevole allo sviluppo e alla proliferazione di cristalli di struvite e di ossalato di calcio. grazie ad un basso valore RSS. Questa formula, inoltre, promuove la diluzione delle urine, favorendo uno svuotamento della vescica più frequente. ROYAL CANIN® Urinary S/O straccetti in salsa contribuisce a creare un ambiente urinario sfavorevole ala formazione di uroliti di struvite e ossalato di calcio nelle urine. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso o prima di estendere il periodo di impiego. Il passaggio da un regime nutrizionale ad un altro dovrebbe avvenire gradualmente in circa 7–10 giorni. Si prega di attenersi ai quantitativi giornalieri riportati nella tabella di razionamento presente sulla confezione, soprattutto in caso di alimentazione mista (secco + umido). Per soddisfare le preferenze individuali di ogni gatto, ROYAL CANIN® Urinary S/O straccetti in salsa è disponibile in un'ulteriore consistenza umida, morbido paté, e in gustose crocchette.* *Soggetto alla disponibilità del prodotto