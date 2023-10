Urinary S/O straccetti in salsa

Urinary S/O è un alimento dietetico completo destinato ai gatti per la dissoluzione dei calcoli di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite grazie alle sue proprietà acidificanti dell’urina ed alla bassa concentrazione di magnesio. RACCOMANDAZIONI: Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso. Utilizzare URINARY S/O da 5 a 12 settimane per la dissoluzione e fino a 6 mesi in caso di riduzione delle recidive di calcoli di struvite. Si raccomanda acqua a volontà.

