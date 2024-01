I gatti non sono solo compagni eccellenti, ma, una volta che faranno parte della famiglia, possono giocare un ruolo importante nell'insegnare ai bambini i concetti di responsabilità e gestione degli animali.

Prima di portare un gatto o un gattino a casa, è importante preparare i bambini al nuovo arrivo affinché sia il tuo nuovo animale domestico sia i tuoi bambini siano sempre al sicuro.

Educare i bambini

Quando il nuovo gatto o gattino farà il suo primo ingresso in casa, i bambini tenderanno a ricoprirlo di attenzioni. Si emozioneranno e naturalmente desidereranno prendersene cura. La maggior parte dei gatti adulti saprà come tenersi alla larga dai bambini quando non vuole essere disturbata, tuttavia non si può dire lo stesso dei gattini.

In ogni caso, dovresti spiegare ai bambini che il tuo nuovo animale domestico non è un giocattolo e che in determinati momenti preferisce essere lasciato in pace. Fai le presentazioni in un ambiente tranquillo e spiega ai bambini che ci sono regole da rispettare per accudire il loro nuovo animale domestico e garantire la sicurezza di tutti.

Durante questo periodo iniziale:

Chiedi ai bambini di sedersi sul pavimento e lasciare che sia il gattino ad andare da loro per primo.

Insegna ai tuoi figli come gestire il nuovo arrivato con attenzione e rispetto. Il modo migliore per sollevare il gattino è far scorrere una mano aperta sotto la sua pancia mentre l'altra mano sostiene la parte posteriore. Evita di far sollevare il gatto ai bambini, se non hai mostrato loro come fare.

Quando i bambini coccolano il gatto o gattino, assicurati che non lo stringano troppo.

Insegna ai bambini che non devono tirargli la coda.

Spiega loro di non tenerlo per la testa né per il collo.

I bambini non devono sollevare il gatto o il gattino prendendolo per le zampe anteriori.

Fai capire loro che non devono svegliare il gatto o il gattino, poiché il sonno è un momento importante per la crescita e il consolidamento delle difese naturali dei gattini.

Insegna ai bambini che una vivacità o un rumore eccessivi potrebbero stressare il tuo nuovo cucciolo, pertanto dovranno fare attenzione a mantenere l'ambiente circostante calmo e sereno.

Garantire la sicurezza del gattino e dei bambini

Le misure da adottare per garantire la sicurezza del tuo nuovo gatto o gattino e dei tuoi figli sono diverse, ad esempio: